От хищника отделяет только стекло: В эмиратском зоопарке посетители могут пообедать в компании леопарда

В Абу-Даби в зоопарке «Emirates Park Zoo and Resort» посетили могут пообедать в компании уникальных животных, находящимися под угрозой исчезновения - с леопардами.

Об этом сообщает gulfnews.com.

Обед проходит рядом с пещерой хищника. Гости зоопарка могут выбрать блюда из меню ресторана изысканной кухни «The Hide», а за одним столом с ними окажется дальневосточный леопард.

«Посетителей и животное разделяет только стекло. Обед с леопардом стоит 170 дирхамов ($46) для детей от 4 до 12 лет и 260 дирхамов ($70) для взрослых. Мероприятие длится полтора часа и его могут посетить сразу шесть гостей. Посетители также могут наблюдать за мангустами и сурикатами», - говорится в публикации.

Напомним, что в Николаевском зоопарке впервые за 20 лет на свет появилось 26 детенышей удава обыкновенного.