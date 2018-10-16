Мэр Сенкевич созывает на 19 октября «земельную» сессию Николаевского горсовета

Мэр Николаева Александр Сенкевич созывает очередную 42-ю сессию горсовета на пятницу, 19 октября.

Об этом свидетельствует распоряжение Сенкевича от 8 октября 2018 № 307р.

Заседание планируют начать в 10:00, оно пройдет в сессионном зале Николаевского городского совета. Депутаты будут рассматривать земельные вопросы.

Напомним, что на прошлом заседании сессии, которая длилась с конца июля депутаты горсовета поддержали прием в собственность города нескольких объектов, проголосовали за перераспределение средств и другие важные вопросы, а потом исключили все земельные вопросы из повестки дня и мэр Николаева Сенкевич закрыл «историческую» 41-ю сессию.

В тоже время недавно фракция «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете требовала мэра Александра Сенкевича и секретаря горсовета Татьяну Казакову созвать в срочном порядке сессию на четверг, 11 октября, из-за неготовности города к отопительному сезону.

Но городской глава Николаева Александр Сенкевич тогда находился в Китае и отметил, что фракция «Оппозиционный блок» манипулирует на теме начала отопительного сезона.