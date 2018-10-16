В Киеве под Верховной Радой митингуют с требованием принять новый Избирательный кодекс

Представители политических сил «Гражданская позиция», «Движение новых сил», «Украинская Галицкая партия», партия «Патриот», УКРОП, «Автомайдан» под зданием Верховной Рады Украины требуют рассмотреть проект Избирательного Кодекса.

Об этом сообщает «Громадське».

Они заявляют, что не будут препятствовать депутатам по пути на работу, но собираются напомнить им о необходимости проведения избирательной реформы и принятия проекта избирательного кодекса во втором чтении.

«Мы вежливо просим депутатов поддержать новый избирательный кодекс. А тех, кто не собирается этого делать, сеем гречкой», - сказал представитель партии «Движение новых сил» Иван Слободян.

На Facebook-странице «Движения новых сил» сообщается, что они требуют, чтобы депутаты внесли в повестку дня и приняли во втором чтении проект Избирательного Кодекса.

«Только открытые списки, никакой мажоритарке и запрет политической рекламы не позволят олигархам узурпировать власть и откроют путь новым людям! Мы прекрасно понимаем, что эти бандиты в Раде будут сопротивляться, но пока мы здесь и нас много - мы можем на них давить! Присоединяйтесь!» – говорится в посте.

Напомним, что