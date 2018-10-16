Патриарх Варфоломей поблагодарил Президента Порошенко за усилия в объединении православных христиан в Украине

Экзархи Вселенского Патриарха в Украине отметили ведущую роль Президента Петра Порошенко в процессе объединения православных христиан и создании единой поместной православной церкви.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Архиепископ Памфильський Украинской Православной Церкви в США Даниил во время встречи с Президентом поблагодарил Главу государства за лидерство и желание увидеть единство в украинском народе.

- Я надеюсь, что мы уже скоро будем вместе служить и праздновать это крупное объединение нашего украинского народа, - подчеркнул Архиепископ.

Архиепископ Памфильський УПЦ в США также сообщил, что они с епископом Илларионом вернулись в Украину «для того, чтобы продолжить работу над последним этапом, который приведет нас к объединительному Собору, а потом и до вручения новому предстоятелю окончательного документа - Томоса о независимости, автокефалии Украинской православной церкви».

- Как и ранее мы будем общаться, готовы к общению, надеемся на сотрудничество со всеми лидерами и Украинской православной церкви Киевского патриархата, и УАПЦ, включая иерархов и духовенство и мирян Украинской православной церкви в лоне Русской православной церкви, - особо подчеркнул архиепископ Даниил.

Архиепископ Даниил отметил, что экзархи вернулись из Константинополя «с благой вестью, с историческим событием в жизни украинского народа».

- И сразу хочу выразить вам слова приветствия Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея. Мы имели с ним разговор сразу после окончания Священного Синода. И он просил передать Вам личное приветствие, а также и благодарность за все те усилия, которые Вы приложили как Президент Украины, заботясь целым процессом объединения украинских православных христиан на территории Украины, - сказал архиепископ.

- Я думаю, я не ошибусь если скажу, что это было историческое решение Константинопольской Церкви-Матери по Украине, потому что еще раз было подтверждено намерение предоставления автокефалии Украинской православной церкви, - также отметил он.

Архиепископ Даниил напомнил, что Синод также рассмотрел и апелляции лидеров Украинской православной церкви и Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви и были отменены «разные церковные санкции» против этих духовных лидеров. Они были возвращены к своему духовному сану, а с ними и духовенство, которое занимается народом Украины в этих церквях.

- Поэтому, если есть какие-то разговоры о неуместности или каноничности церковных святых таинств, которые выполняют эти священнослужители, Святая Матерь-Церковь дала ответ - эти святые тайны, действия священнослужителей являются каноническими. Мы благодарны Богу и Константинопольской церкви, которая занимается нашим украинским народом, - отметил он.

Епископ Эдмонтонский Украинской Православной Церкви в Канаде Илларион, в свою очередь, подчеркнул: «11 октября 2018 года - этот исторический день стал днем ​​провозглашения, выражаясь светским языком, декларации о духовном суверенитете украинского народа. Подобно как 16 июля 1990 года - Декларации о государственном суверенитете Украины».

- Ваше имя золотыми буквами вписано с именами правителей Киевской Руси, Киевского государства, Вашими предшественниками - святым равноапостольным князем Владимиром, Ярославом Мудрым - в историю Украины, которые много сделали для духовного расцвета своего народа, - сказал епископ Илларион.

Он добавил: «Как добрый пастырь, Вселенский Патриархат покинул 99 овец и провел этим решением от 11 октября к единству эту одну овцу - миллионы православных христиан, осуществляя свою Голгофскую самопожертвенную миссию, которую он продолжает осуществлять вопреки собственным интересам, а действуя как Мать-Церковь ради будущего своих детей, даря автокефалию от московской церкви недавно дарованной автокефалии Чехии и Словакии. А теперь пришло время для православной церкви в Украине».

Президент поблагодарил экзарха.

- Уверен, что это служение украинскому народу, это большое объединяющее усилие, которое прилагает Мать-Церковь, вопреки усилиям тех, кто препятствует нашему единству - это огромная заслуга Вселенского Патриарха, огромная заслуга Матери-Церкви. Огромное спасибо всему Синоду, - сказал Петр Порошенко.

Он также отметил, что сравнение деклараций государственного суверенитета и церковного суверенитета «очень точное для того, чтобы большинство украинский поняли важность этого события». «Убежден, что эта дата будет вписана в историю Украины, как самая важная. Как один из важных этапов нашего государства », - отметил Петр Порошенко.

По словам Президента, сегодня встреча с экзархами происходит впервые после исторического решения, которое было принято на Синоде, решение Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви

- Большое спасибо, потому что это решение было принято благодаря молитвам украинского народа, молитвам Вселенского Патриарха Его Святейшества Варфоломея. И это решение долгожданное в Украине... Но уверен в том, что сегодня я как Президент Украины от имени украинского народа должен выразить слова искренней благодарности Матери-Церкви, Его Святейшеству, Синоду, всем верным и вам лично за ту огромную работу, которая была сделана для того, чтобы это стало возможным, чтобы Господь услышал наши молитвы, - сказал Петр Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что вопрос Томоса и автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы церковной жизни – это вопрос украинской национальной безопасности и государственности.