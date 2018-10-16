«Мы являемся клириками Константинопольской церкви», – митрополит УПЦ МП поддержал решение патриарха Варфоломея

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) заявил, что после решения Вселенского патриарха отменить письмо 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве все православное духовенство митрополии является клириками Константинопольской церкви

Об этом митрополит Александр заявил в интервью «Громадське ТВ».

- Синод Вселенской патриархии отменил акт 1686 года передачи Киевской митрополии Московскому патриархату и с этого момента в Украине восстановлена митрополия Константинопольского патриархата, и с этого момента, мы все являемся клириками Константинопольской церкви, – отметил митрополит.

Отметим, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Напомним, что после отмены письма 1686 года Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в «запретных» храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Также напомним, что олигарх и владелец бывшего Черноморского судостроительного завода Вадим Новинский является одним из подозреваемых в незаконном давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата с целью отстранения с должности покойного митрополита Владимира. В частности, ему вменяют соучастие в лишении свободы личного помощника Владимира – Александра Драбинко. 8 декабря 2016 года парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа. Его дело готовились передать в суд.