Суд восстановил уволенного в 2015 году главу Госавиаслужбы Антонюка и обязал выплатить ему почти ₴270 тысяч

Окружной административный суд Киева восстановил Дениса Антонюка в должности главы Государственной авиационной службы с 4 сентября 2015 года.

Об этом говорится в тексте постановления суда от 1 октября.

Согласно сообщению, суд обязал Госавиаслужбу выплатить Антонюку среднюю заработную плату за время вынужденного отсутствия на рабочем месте в размере 269 тысяч 100 гривен. Решение суда вступит в силу по окончании срока подачи апелляции, то есть через 30 дней после его принятия.

Как известно, ранее Саакашвили публично раскритиковал Антонюка. Он заявил, что если в Украине и дальше будет действовать монополия на полеты "отдельных компаний", то цены на билеты будут такими же высокими, и принцип "открытого неба" ничего не изменит.

После этого Кабинет министров Украины отстранил от исполнения своих полномочий главу Государственной авиационной службы Дениса Антонюка, после чего тот пожаловался на Саакашвили в Генпрокуратуру.

С 31 августа Антонюк вернулся к исполнению обязанностей. Однако спустя несколько дней, Кабмин все-таки уволил главу Госавиаслужбы.

Позже ему сообщили о подозрении и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.