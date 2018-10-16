Пять месяцев директора «Николаевэлектротранса»: печальные итоги

На фоне всего, что творится в Николаеве, тема бурной деятельности нового директора коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Владимира Евтушенко может показаться не такой уж и значимой. Но это не так.

Во-первых, НЭТ – важнейшее для города предприятие, перевозящее около 50 млн. пассажиров в год и выполняющее социальную функцию, поскольку пенсионеры, дошкольники, школьники и ряд других категорий граждан перевозятся бесплатно, точнее – за счет бюджета. Во-вторых, это одно из крупнейших коммунальных предприятий, второе после горводоканала по количеству сотрудников. Иными словами это не только перевозки, но еще и сотни рабочих мест для николаевцев.

Читателям уже немало известно о депутате горсовета В.Евтушенко, возглавившем предприятие, о его моральном облике, деловых качествах, и, так сказать, трудовой и политической биографии. Если кто подзабыл, настоятельно рекомендуем почитать (https://news.pn/ru/blogs/200840).

В мае Александр Сенкевич назначил В.Евтушенко директором НЭТ. Как тогда говорилось, сроком на один год. Но утверждать этого точно нельзя, ведь временное всегда стремится стать постоянным. Смело утверждать можно только одно: с момента его назначения прошло уже пять месяцев. А это тот срок, который позволяет сложить целостное впечатление о новом руководителе.

Итак, что сделано за это время?

К сожалению, многое сегодня на «Николаевэлектротрансе» окружено мраком, если не считать, конечно, интервью самого директора, которые, мягко говоря, не вызывают особого доверия. Но нам удалось узнать кое-что за счет инсайда – информации, предоставленной работниками НЭТ на условиях анонимности.

Прежде всего, следует отметить, что В.Евтушенко не имел опыта работы в сфере электротранспорта. Было бы логично предположить, что, возглавив такое специфическое предприятие, он начнет формировать свою команду, привлекая специалистов отрасли. Не тут-то было! В числе первых он взял к себе сына скандально известного депутата Игоря Копейки Николая Копейку – молодого человека, прежде ни дня в НЭТ не работавшего. Причем, взял не на рядовую должность, а сразу – ого-го! – начальником службы движения.

Видимо, для Копейки-джуниора составление и контроль графиков движения электротранспорта – дело непонятное, скучное, да и малоприбыльное. Поэтому, как утверждают на предприятии, сначала Н.Копейку хотели устроить в службу снабжения. Вот тут-то, ворочая материальными ценностями, ему было бы, где разгуляться!

Напомним, вместе со своим отцом-депутатом Н.Копейка является фигурантом уголовного производства о попытке дачи взятки в 250 тыс. грн. сотруднику прокуратуры за «решение вопроса» относительно другого уголовного производства – по подрядным фирмам, которые получили деньги из бюджета, но работы не выполнили. Сначала Н.Копейка находился под круглосуточным домашним арестом, потом ему изменили меру пресечения на ночной домашний арест. А ведь В.Евтушенко заявил, что продлил графики движения в ночное время, и может случиться ситуация, что новому начальнику диспетчерской службы придется ночью выйти на работу. А ему нельзя – арест, знаете ли.

Правда, позже В.Евтушенко заявил, что уже уволил Н.Копейку. Но, как оказалось, тот продолжает спокойно работать на своем месте. Получается, новый директор истинный хозяин слова: хочет — даст, передумает — заберет обратно. А посему цена всем его заявлениям ох как невысока.

Защитником Копеек, а раньше и самого В.Евтушенко, когда тот проходил по коррупционному делу, является николаевский адвокат, член горисполкома Владимир Тимошин. С начала июня интересы НЭТ на основании договора стал представлять именно он. Так появился еще один «электротрансовец».

В мае на НЭТ появился и Вячеслав Кащенюк, в свое время руководивший городским управлением транспорта. В конце мая он числился заместителем директора, а уже в начале июня подписывал документы как главный инженер. Характерный момент: В.Евтушенко не подписывает документы от имени НЭТ в адрес профильной комиссии горсовета. Иначе документы эти выглядели бы, скажем прямо, глупо: «председателю транспортной комиссии горсовета Владимиру Евтушенко от директора КП «Николаевэлектротранс» Владимира Евтушенко».

Сам к себе обратился, сам рассмотрел обращение, сам за него проголосовал и сам же потом исполнил принятое решение. Со стороны выглядит как шизофреническое раздвоение личности. Но на деле это называется иначе – конфликт интересов. В.Евтушенко при назначении на должность директора должен был бы сложить мандат депутата, или, как минимум, уйти с поста председателя транспортной комиссии горсовета. Об этом, кстати, с ним говорил и мэр Александр Сенкевич.

Но одними разговорами все и закончилось. А потом грянул гром: Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание мэру провести служебное расследование в отношении Владимира Евтушенко. Оказалось, что тот нарушил требования ст. 36 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Конфликт интересов возник в связи с тем, что В.Евтушенко не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней с момента назначения на должность. Речь идет о корпоративных правах на 3,5 млн. грн. в ООО «Глобус-Плюс», собственником которого он являлся. Нацагентство потребовало провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

И ещё о конфликте интересов. Когда горисполком голосовал за повышение в полтора раза тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах, в голосовании принял участие и его член В.Тимошин, к тому времени уже заключивший договор с НЭТ. Разве это не конфликт интересов?

Но продолжим рассказ о раздувании штатов.

Еще одним «электротрансовцем», занявшим руководящую должность на предприятии, стал бывший зам. начальника УМВД в Николаевской области Артур Войтенко, отношения, понятное дело, к пассажирскому электротранспорту не имевший, и в свое время уволенный из милиции по люстрации. Да, в электротранспорте он разбирается не ахти, зато у него есть другое важное достоинство. Говорят, он является кумом В.Евтушенко и имеет обширные связи среди правоохранителей. А в нашей стране, согласитесь, это многое значит.

А.Войтенко был человеком отнюдь не бедным – процветающий бизнес у жены, да и сам работал в Киеве на руководящей должности в компании «Венбест» с коллективом в 2,5 тыс. человек, предоставляющей охранные услуги по всей Украине. Неужели на НЭТ ему дали зарплату больше как незаменимому специалисту по пассажирским перевозкам? Или просто он, так сказать, по-дружески решил подставить куму свое мощное милицейское плечо?

Да, о зарплатах. В июле В.Евтушенко в ответ на официальный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ» сообщил, что получает 34633,87 грн. в месяц. Мол, такой оклад ему установил мэр. Как утверждают источники на предприятии, указанная сумма – это только оклад. Дополнительно В.Евтушенко получает где-то 14 тыс. грн. персональной надбавки и премию — до 10% от оклада. В итоге выходит что-то около 50 тыс. грн. на месяц.

Для сравнения, его предшественник Дмитрий Лисовский, буквально выросший на этом предприятии и, в отличие от В.Евтушенко и большинства его окружения, действительно являющийся специалистом электротранспорта, получал директорскую зарплату «грязными» около 17-18 тыс. в месяц. И А.Сенкевич ни разу ему её не повысил. А премии себе предыдущий директор обычно не начислял или начислял по минимуму, чтобы по уровню доходов сильно не отрываться от водителей. Видимо, не зря минувшей весной коллектив НЭТ протестовал против смены руководства, собрав несколько сотен подписей за восстановление Д.Лисовского в должности.

Как только в мае В.Евтушенко начал работу, словно назло, на ул. Потемкинской рухнули сразу пять трамвайных опор контактной сети, разбив стоявший рядом автомобиль, в котором, по счастью, никого не оказалось. Когда их заменили, выяснилось, что у предприятия больше не осталось в запасе ни одной опоры. А между тем, в аварийном состоянии находятся сотни опор контактной сети НЭТ, и денег на их замену нет.

Буквально за несколько дней до инцидента на Потемкинской «Укртрансбезопаность» провела проверку и выявила массу нарушений, включая сгнившие металлические трамвайные опоры в центре города, которым больше ста лет. Однако, по словам проверяющих, В.Евтушенко, который не особо любит ставить свои автографы на документах в качестве директора, отказался подписывать составленный акт. В ответ в «Укртранбезопасности» пригрозили закрыть движение электротранспорта в тех местах, где есть аварийные опоры, например на Сенной - Московской, Декабристов - Защука, Корабелов - Новосельской, Потемкинской-Обсерваторной и т.д. Сам же директор НЭТ обвинил в проблеме предыдущее руководство, мол, до его прихода никто этим вопросом не занимался.

Тут по-булгаковски хочется воскликнуть: «Объявляю вас, гражданин, соврамши!» Дело в том, что еще в 2016 г. депутатская комиссия во главе с В.Евтушенко несколько раз рассматривала вопрос аварийного состояния металлических и бетонных опор контактной сети НЭТ. Но он каждый раз переносился депутатами и не был решен должным образом. Выходит, проблема поднималась, озвучивалась, и если кто не занимался вопросом, так это сам В.Евтушенко как председатель транспортной комиссии. Итог – «падеж» на Потемкинской.

Чтобы улучшить ситуацию, при Д.Лисовском применяли технологию бетонного бандажирования опор, продлевая срок их службы. Сейчас, насколько известно, это дело затормозилось. Так что не за горами новые инциденты. Но вместо массовой замены опор В.Евтушенко увлекся косметическими ремонтами фасадов зданий НЭТ и имиджевыми интервью. Неужто он считает, что от этого электротранспорт станет работать лучше?!

В течение 2016-2017 гг. руководство НЭТ многократно обращалось в комиссию В.Евтушенко: с проектом программы развития электротранспорта; по опорам; по реконструкции подвижного состава; по ремонту трамвайного полотна; по закупке запчастей. Ответ В.Евтушенко, как правило, был один: нечего просить денег из бюджета, предприятие должно само научиться зарабатывать.

Теперь он запел совершенно иначе. «У нас контактные линии обрываются по несколько раз в день, особенно, когда повышается температура. Сейчас она будет понижаться и будет тоже самое, так как идет реакция на металл и трамвай сходит с пути, троллейбус останавливается, летят контактные линии. Всё это необходимо менять», — заявил В.Евтушенко журналистам в сентябре, добавив, что раньше на НЭТ эти проблемы не решали. Но ведь потому и не решали, что транспортная комиссия горсовета во главе с самим В.Евтушенко блокировала выделение необходимого финансирования.

У него вообще было свое видение, как НЭТ должен зарабатывать. Например, за счет аренды площадей и базы отдыха НЭТ «Чайка» в Очакове.

База отдыха – громко сказано, это несколько вагончиков у моря. В.Евтушенко стал директором как раз накануне сезона летнего отдыха. Может он утер нос предшественникам, сдал базу в аренду, и НЭТ получила огромные прибыли? Ничего подобного, все осталось, как есть.

Впрочем, нет, на самом деле ситуация стала еще хуже. Новое руководство разорвало договоры аренды и на гаражирование приватных автобусов, и с автомойкой, и с частной сауной на территории подстанции по ул. Строителей. И теперь арендаторы вообще ничего не должны платить предприятию – нет правовых оснований. Самая абсурдная история сложилась с сауной на ул. Строителей: только в прошлом году НЭТ проверяла Госаудитслужба, и серьезных нарушений не нашла, а теперь новое руководство НЭТ пытается вменить в вину предшественникам, что они не взяли эту сауну на баланс.

А как можно забрать чужую собственность — сауну — без согласия ее владельца? Это же чистой воды рейдерство! Неужели такими методами и собирается действовать В.Евтушенко?

Не раз прежняя администрация НЭТ обращалась к депутатам с предложениями о реконструкции трамвайных вагонов, но получала отказ. После смены директора появилась феерическая идея разработать техническую документацию на восстановление старых вагонов КТМ-5 по современным стандартам перевозки пассажиров. Но вагоны не сделать низкопольными из-за особенностей несущей рамы. К тому же, сама техдокументация обойдется предприятию свыше 3 млн. грн.

Ремонты выполнялись и раньше, только безо всякого прожектерства. В 2012 – 2016 гг. на предприятии восстановили 7 трамвайных вагонов и несколько троллейбусов, их буквально поднимали из-под забора, превращая в конфетку. По словам специалистов, отличный ремонт вагона в нынешних ценах обойдется в 3-4 млн. грн. А у В.Евтушенко их хотят ремонтировать по 7 млн. грн., да еще выкинуть 3 млн. на техдокументацию. Здорово живем! И это на фоне удручающего финансово-экономического положения НЭТ, в условиях острой ситуации со снабжением резиной, запчастями и комплектующими. Здесь уже стало проблемой даже качественно ремонтировать компрессоры троллейбусов. Что будет дальше?

Большим достижением В.Евтушенко считает продление ночных графиков движения. Но при неизменном количестве персонала и подвижного состава это можно сделать только двумя способами: сократить время работы днем или за счет переработок водителей. А переработки – это нарушение техники безопасности и норм охраны труда.

На предприятии пошли и по пути сокращения дневных графиков, и по пути переработок.

На весь город растрезвонили о введении ночного троллейбуса – на самом деле сняли дежурный, который раньше и так подбирал поздних пассажиров, если им подходил маршрут его движения. Зато сотрудников стали развозить старым разбитым УАЗом. «Зря жжем бензин и возим людей в корыте», – возмутились «электротрансовцы».

Разговоры об улучшении условий труда оказались блефом. Для водителя троллейбуса норма работы – 159 часов в месяц. А они возят по 100 часов сверху – и в выходные, и в праздники. Зарплата, может, и стала выше, но вот безопасность такой работы вызывает вопросы. Аналогично и с трамваями.

В итоге, за пять месяцев работы в активе В.Евтушенко уже два трупа — пешеходы, погибшие под колесами трамваев, а также другие ДТП с травмированными людьми. Конечно, гражданам не следует перебегать дорогу перед движущимися трамваями, а водителям авто — переться им наперерез. Но почему вагоновожатые не успевают среагировать на возникающие аварийные ситуации? Может, из-за переутомления? Кто-то разбирался, были ли у них переработки на момент трагических ЧП? Ведь даже если авария произошла не по их вине, скорость их реакции могла быть разной, в зависимости от того, сколько часов перед этим им пришлось провести, управляя транспортным средством.

Видя такое отношение к себе, люди увольняются: одни уходят сами, других «уходит» администрация. Так решили «уйти» многолетнего руководителя троллейбусного депо Василия Ярославского — видать уж сильно он не вписывается в новые реалии, насаждаемые на предприятии. Также за пять месяцев «новой метлы» сменились уже два главных бухгалтера и два зам. директора по экономике, уволился начальник отдела безопасности движения, завгар и много кто еще.

В.Евтушенко объяснял, что увольняет только лентяев и пьяниц. И вот результат: выход троллейбусов на линии за последние месяцы снизился с 45 до 39-40 машин, зато в «Одессагорэлектротранс» за это же время устроились на работу 18 водителей троллейбусов, ушедших из депо Николаева. Тот же В.Ярославский стал в Одессе начальником цеха троллейбусного депо. Кто-то поверит, что одесситы настолько дураки, чтобы принять к себе на работу, в том числе на руководящие должности, «лентяев» и «пьяниц», уволенных в Николаеве?

С НЭТ ушла целая уйма специалистов, заменить которых администрация просто не в состоянии. Постоянная кадровая текучка отрицательно сказывается на работе предприятия. Администрация пытается вернуть специалистов назад уговорами и сладкими обещаниями, но люди категорически оказывается работать с В.Евтушенко из-за его некомпетентности, чрезмерного самомнения и словесной несдержанности.

Словесная несдержанность, а проще говоря — хамство, еще одна отличительная черта нового руководителя. Достаточно посмотреть видео с заседаний депутатской комиссии под его руководством. И, поверьте, то, что не попало в объективы камер, будет куда покруче. Позволим себе привести только одну красноречивую цитату со страницы «Электротранспорт Николаева» в «Фейсбуке», где описывается ситуация в НЭТ: «Еще ни при одном директоре так массово не увольнялись люди, не выходили из его кабинета в слезах, ни один директор не увольнял людей с формулировкой «я не вижу вас на этом предприятии».

Показательна резкая перемена позиции В.Евтушенко как председателя комиссии после того, как он стал директором НЭТ. Если раньше просьбы предприятия рубились на корню, то теперь он стал выпрашивать для НЭТ из бюджета деньги. Много денег. Очень много. Точнее просит как бы не сам директор, а его подчиненные, – вы же помните, обращение к нему же как к председателю комиссии от имени НЭТ подписывает не он сам, а другие.

Причина банальна, мы ее озвучили: конфликт интересов. Ну и еще, видимо, непонимание специфики отрасли. Тут уж нужно выбирать: или ты директор, или глава профильной комиссии. Совсем как в анекдоте: «ты или крест сними, или трусы надень».

Вишенка на тортике – рассматривавшийся в августе проект программы развития коммунального транспорта на 2018 – 2022 гг., по сути, разработанный под запросы НЭТ. Программа должна обойтись городу в совершенно неподъемные 1,7 млрд. грн. за счет кредитов и бюджетных дотаций. Тут уже депутаты из комиссии В.Евтушенко не выдержали. «Взять кредит, потом из бюджета его гасить, из бюджета давать дотации на "Николаевэлектротранс", – возмутился депутат, генеральный директор «Зори»-«Машпроекта» Константин Картошкин. – Это постановка вопроса не только ублюдочная, но это неуважение ко всем, кто здесь находится».

К.Картошкина поддержали другие депутаты. Разумеется, это не понравилось В.Евтушенко, и он сделал откровенное признание, такой себе «каминг-аут»: «До того времени, как я не был связан с "Электротрансом", я рассуждал примерно так, как и вы рассуждаете. Но на сегодняшний день троллейбусы и трамваи в Николаеве на ладан дышат. Там все нужно менять, нужны миллионы».

Так и хочется спросить: дорогой, а где же ты раньше был? Или тогда стояла другая задача – выдавить профессионала Д.Лисовского, находившегося на своем месте, самому с разбега запрыгнуть в директорское кресло и устроить для себя золотой дождь за счет бюджета?!

Главная же опасность видится в том, что в мэрии упорно пытаются реализовать идею создания КП «Николаевпастранс», объединяющего весь коммунальный пассажирский транспорт – трамваи, троллейбусы и автобусы, которые собираются купить за счет европейских кредитов. Вы представляете, что будет, если во главе процесса окажется В.Евтушенко и его компания «профессионалов»? Город однозначно ждет финансовая катастрофа.

Впрочем, в начале октября В.Евтушенко неожиданно объявил, что намерен уволиться после 14 ноября — по истечении шестимесячного срока контракта. «Я вздохну от того, что я встал и ушел», - пафосно заявил он. Наивные люди приняли это за чистую монету, и выдохнули с облегчением, мол, скатертью дорога. Но в самом НЭТ такому заявлению не обрадовались: уж больно хорошо они знают цену словам директора. Достаточно вспомнить того же Н.Копейку, уголовное дело по которому уже передано в суд. В.Евтушенко еще в июне заявил, что уже уволил его, а тот спокойно продолжает себе работать.

Но городской голова по необъяснимым мотивам вступился за В.Евтушенко. «Я не хотел бы его увольнять, потому что он необходим мне, как руководитель предприятия. Я знаю, что есть нарекания на его работу, иногда встречаюсь с коллективом. Я знаю, что они мечтали о светлом будущем и не всегда то, чего они ожидали, является той действительностью, которая есть», - витиевато-беспомощно высказался А.Сенкевич. Причиной, почему мэр не хочет увольнять В.Евтушенко, якобы является тот факт, что европейцы, готовые сотрудничать с НЭТ, могут плохо воспринять новость о замене руководства предприятия.

Так ведь зат год это уже третий руководитель. Как же тогда европейские партнеры воспринимали предыдущие два увольнения? Или раньше об этом никто в мэрии не думал?

Самое нелепое то, что еще даже не успев сделать своего заявления, А.Сенкевич сам полностью перечеркнул сказанное, уволив начальника управления транспорта Олега Манушевича. За последние годы людей на этой должности поменялось больше, чем в НЭТ, который находится в подчинении данного структурного подразделения горисполкома. Интересно, а как же европейцы смотрят на кадровую чехарду в управлении транспорта? Ведь кредит, по сути, они дают не безнадежно убыточному НЭТ, который ничем и никогда не сможет гарантировать возврата денег, а городской общине. И, если мэр дружит с логикой, их опасения должна вызывать прежде всего ситуация с руководством транспортной отраслью города, а потому уже с конкретным коммунальным предприятием.

О.Манушевич, как и В.Евтушенко, был назначен весной. Оба изъявили желание уйти с работы. Так почему мэр одного увольняет, а другого нет, якобы боясь испугать европейцев — в чем разница и где логика?

Мы рассказали далеко не обо всех «достижениях» новой команды НЭТ. И это только за пять месяцев. А что будет, когда пройдет весь год, анонсированный мэром при назначении В.Евтушенко? Честное слово, даже представить страшно.

Непонятна и позиция прокуратуры, ведь в случае с В.Евтушенко налицо конфликт интересов, причем даже не один, а сразу несколько. Чего же ждут прокуроры, куда они смотрят?

И последний вопрос: зачем всё это нужно мэру А.Сенкевичу, который и без того буквально захлебывается в ворохе общегородских проблем? Честно говоря, разумного ответа на этот вопрос просто нет. Упорно сохраняя такие «ценные» кадры, как В.Евтушенко, он подталкивает Николаев к коллапсу пассажирского электротранспорта.

Рано или поздно кому-то придется расхлебывать ситуацию — либо нынешнему мэру, либо его преемнику. Так зачем тянуть кота за хвост? Неужели у мэра не хватает мужества признать свою кадровую ошибку и как можно скорее исправить её?