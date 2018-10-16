Комиссия ЖКХ горсовета Николаева все же согласовала «могилянке» аренду 11-го корпуса за гривну на два года

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ со второго раза поддержали ЧНУ имени Петра Могилы продление договора ссуды до 1 января 2020 года в размере 1 гривны в год на здание 11-го корпуса, в котором находиться институт филологии.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии во вторник, 16 октября.

Ранее сообщалось, что комиссия по ЖКХ не смогла согласовать ЧНУ имени Петра Могилы продление договора ссуды в размере 1 гривны в год на здание 11 корпуса, в котором находиться институт филологии, из-за чего она могла обойтись в ₴1,2 миллиона в год.

Отметим, что перед началом комиссии к депутатам пришел мэр Николаева Александр Сенкевич, который попросил рассмотреть несколько вопросов, в том числе и по университету, в первую очередь. Члены комиссии поддержали просьбу городского головы.

К депутатам вновь пришел ректор ВУЗа Леонид Клименко, однако на этот раз он взял с собой более 20 студентов. Клименко напомнил всем присутствующим историю университета, что создавался он 22 года назад – «на ровном месте, так как своих помещений у нас не было» в связи с чем тогда и было принято решение взять в аренду сгоревшее здание, в котором сейчас и находится институт филологии.

Леонид Клименко

Также ректор «могилянки» отметил, что договор аренды истек еще в апреле, и если депутаты решат продлить его лишь на год, то по факту находиться в помещение им останется полгода и потом опять нужно подавать документы на продление. В связи с этим он просил депутатов продлить договор аренды хотя бы на 4-5 лет.

— У нас договоры аренды должны быть не менее срока обучения. Термин обучения это 4 года – бакалавр, я не говорю 6 лет, - отметил Клименко.

Депутат Игорь Копейка поинтересовался, подойдет ли ЧНУ продление срока аренды до декабря 2020 года, на что Клименко ответил положительно. В итоге депутаты согласовали данное решение пятью голосами.

Напомним, что ранее члены постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города в Николаевском городском совете отказали ЧНУ имени Петра Могилы в продлении аренды помещения, в котором расположился факультет политических наук университета.