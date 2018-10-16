В «МДЛМ» сообщили, что устранили течь канализации и заменили поврежденную трубу в подвале многоэтажного дома на ПГУ

В управляющей компании «Місто для людей - Миколаїв» сообщили, что провели работы по чистке системы канализации, устранили течь в подвале многоэтажного дома на проспекте Героев Украины, 93, а также откачали нечистоты и заменили часть поврежденной трубы.

Об этом идет речь в сообщении компании.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 октября в подвале многоэтажного дома №93 на ПГУ прорвала система канализации, а жильцы посетовали, что «МДЛМ» проигнорировала это.

Однако в самой компании отметили, что на этот вызов приехала их аварийная бригада для устранения течи канализации, но работа была осложнена тем, что нужно было сперва почистить дворовые колодцы, за которые отвечает горводоканал. После их чистки была проведена очистка канализации дома и устранена сама течь. Кроме того в компании добавили, что сегодня по этому адресу также выехала аварийная бригада, которая откачала нечистоты из подвала и заменила поврежденный участок трубы.

Поврежденный участок до ремонта После ремонта

Также в «МДЛМ» отметили, что специалисты компании «Місто для людей - Миколаїв» продолжают закрывать аварийные заявки жителей Ингульского, Корабельного и микрорайона Соляные. Но почти каждая такая заявка влечет за собой определенные бюрократические трудности и нежелание коммунальных предприятий сотрудничать, но, не смотря на сложности, мы оперативно решаем все запросы.