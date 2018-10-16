Мэр Сенкевич связывает акты вандализма в Николаеве с недостатком уровня культуры и образования горожан

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич недоволен уровнем агрессии и вандализма жителей города. При этом он отмечает, что причиной этому является недостаток уровня культуры и образования.

Об этом он заявил во вторник, 16 октября в ходе комиссии по вопросам ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 16 октября, в центре Николаева неизвестные разгромили парк: сломали восемь скамеек и несколько урн – сумма ущерба более ₴30 тысяч.

— Это показывает недостаток образования и культуры наших николаевцев и нам надо над этим работать, - прокомментировал Сенкевич данную ситуацию.

Свое мнение по поводу актов вандализма высказал и глава комиссии Алексей Лепишев, который отметил, что горожане не ассоциируют город с домом, и поэтому позволяют себе такое поведение.

Алексей Лепишев — Люди должны понять, что Николаев - их дом, приходя к себе домой, они не позволяют себе проявления актов вандализма. Берегите и цените то, что делается для нас всех, то, чем мы все можем пользоваться, - отметил депутат.

В тоже время мэр отметил, что лозунги и призывы к гражданам не помогут остановить акты вандализма, но добавил, что и ставить камеры над каждым кустом и деревом город тоже не сможет. В итоге он дал поручение департаменту ЖКХ, чтобы те совместно с полицией провели внезапный рейд по пунктам приема металлолома и проверили документы, ведь в последнее время также участились случаи кражи люков.

Напомним, что в Николаеве во дворе дома №22 на улице Океановской (Артема) мужчина провалился в люк, когда нес на руках своего пятимесячного ребенка. Также ранее в Николаеве девочка вместе с собакой провалилась в канализационный колодец, который вместо люка был «закрыт» детским матрасом.