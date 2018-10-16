Николаевские патрульные за один день оштрафовали 32 водителя за превышение скорости на одесской трассе

Николаевские патрульные со вторника, 16 октября, начали штрафовать водителей за превышение скорости дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Как известно, в Украине с 8 октября 2018 года в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam. Однако в период с 8 по 15 октября патрульные проводили профилактические беседы с водителями, которые превысили скорость.

В настоящее время уже 32 правонарушителя получили реальные постановления. Контроль скорости в Николаевской области происходит на автомобильной дороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск с 64 по 126 километр.

Также в управлении напомнили о суммах штрафов за данное нарушение ПДД.

«Согласно части 1 статьи 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км / ч - влечет штраф в размере 255 гривен; Согласно части 3 статьи 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км / ч - влечет наложение штрафа в размере 510 гривен», – добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее николаевские патрульные показали, как работают радары для измерения скорости на трассе.