Студенты николаевской «аграрки» поздравили морпехов с Днем Защитника Украины

Студенты Николаевского национального аграрного университета поздравили военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты с Днем Защитника Украины, устроив им праздничный концерт.

Об этом сообщают в пресс-службе университета.

Студенты поздравляли морских пехотинцев, пели и танцевали. Также юные парни и девушки поздравили не только николаевских военнослужащих, а и военных со всей Украины, пожелав им мужества и отметив, что украинский народ должен быть для них надежным тылом.

— Чтобы поздравить с праздником, выразить свою благодарность, уважение и поддержку, студенты Николаевского национального аграрного университета встретилась с военнослужащими 36-ой отдельной бригады морской пехоты. Молодежь подарила военным праздничный концерт, теплые слова поздравления, а также вкусности. Уважаемые украинцы, давайте будем надежным тылом для наших героев! Поздравляем с праздником мужества! – сказано в сообщении.

Напомним, 14 октября, в Николаеве прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины.