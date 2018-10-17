Первый зампред СВР Семечко, которого заподозрили в незаконном обогащении, заявил, что его доходы и дома перепутали с богатством детей жены

Первый заместитель руководителя Службы внешней разведки и экс-руководитель экономической контрразведки СБУ Сергей Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZIK.

"Все мое состояние, а также состояние лиц, связанных со мной общим бытом, копейка к копейке внесены в декларацию", - заверил Семочко.

Он добавил, что и он, и его жена Татьяна Лысенко являются гражданами Украины, и других паспортов, кроме украинских, они не имеют.

"Упомянутые в материалах журналистского расследования Анастисия Котон, она же Лысенко, и Святослав Лысенко - дети Татьяны от первого брака. Эти люди совершеннолетние и финансово самодостаточные. Они имеют мощно финансово-состоятельных и обеспеченных родственников, и этот факт имел место еще до моего появления в этой семье", - сказал Семочко.

Он отметил, что данные лица не связаны с ним общим бытом.

"По этим и другим вопросам я готов дать подробные ответы уполномоченным сотрудникам правоохранительных органов", - добавил Семочко.

Появление Семочко с такими заявлениями на телевидении, вызвала череду комментариев в соцсетях. В частности, прокомментировал слова Семочко журналист Денис Бигус, из журналистского расследования которого и стало известно, что семья Сергея Семочко обладает домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а члены его семьи имеют гражданство России.

"Я, наверное, единственный, кто сейчас не будет ничего комментировать относительно того адского позорища, которое представил нам Семочко на ЗИКе. Во-первых, потому что пока у меня из цензурного одни междометия. Во-вторых, потому что всё, что я захочу сказать - скажу завтра на нашем ДР. Но прямо скажем, окончательно меня добил тезис о том, что для съемок этого товарища нам понадобилась чуть ли не кремлевская ДРГ. Его снимали по-сути одной машиной, господи. Которая под конец окончательно поломалась, и которую мы починим благодаря донату ггг. Нет, ребята. Чтобы снять о вас кино - многого не нужно, не преувеличивайте. И да, ждем вас завтра на Дне рождения нашего проекта (ссылка). Приходите, познакомимся", - написал журналист.

В свою очередь, еще одна журналистка Кристина Бердинских написала следующее:

"Посмотрела интервью с Семочко. Заяву на украинском читал явно с суфлера. Говорит, все не так в сюжете программы Денис Бигус (Denys Bihus), доказательств нет. Потом перешел на русский, говорит так легче. Экзамен на знание языка по новому закону точно не сдаст). Дом говорит, да, его любимой женщины. У нее был тур.бизнес в Крыму, который она продала и с которого уплачены налоги (а разве можно было в Крыму продать бизнес после аннексии по укр.законодательству?) Паспорта автоматом присвоили всем жителям Крыма и внесли в базы. У них только украинские паспорта. Все другие родственники - взрослые, совершенолетние, успешные и т.д. Все их дома - это к ним вопросы. Говорит, маленькая команда журналистов не способна собрать информ о передвижениях высокопоставленного сотрудника спецслужб. Сразу видно, не сталкивался человек с журналистами-расследователями)))). Говорит, назовем заказчика сюжета, все выясним. В конце разговора добавил про умирающего отца в больнице. Не знаю, кто готовил Семочко к интервью, но это провал, после него еще больше хочется сказать спасибо журналисту Лесе Ивановой за расследование".

Напомним, ранее журналисты опубликовали расследование, что бывший руководитель экономической контрразведки СБУ, а ныне первый заместитель председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко причастен к блокировке закупок жизненно важных лекарств. Кроме того, у его семьи нашли недвижимости на 8 миллионов долларов и российские паспорта.

По результатам публикации детективы Национального антикоррупционного бюро открыли 3 октября уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли на основании «наработки детективов НАБУ и публикации в СМИ».