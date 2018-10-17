Особенности школьной обдираловки

Недавно в приемную нашей организации приходили родители учеников одной из николаевских школ, которые были возмущены школьными поборами. По их словам, руководство учебного заведения, обязало их купить в класс плазменный телевизор. В противном случае, ученикам отказались выдавать ноутбук, который по сценарию жанра им и так был положен. Своеобразная манипуляция и шантаж: нет плазмы - нет ноутбука.

Думал, что родители хотели отстоять свои законные права и навести порядок в школе, но, как оказалось, они приходили, чтобы я помог им купить эту плазму. То есть, я должен был вместо них «закрыть» вопрос перед руководством школы?!

Не исключено, что получив от меня отказ, они пошли «колядовать» в другие партии.

Я уже неоднократно поднимал проблему поборов в учебных заведениях и призывал местную власть заняться ее разрешением. Уверен, чтобы навести порядок в образовательной сфере, необходимо желание и политическая воля местной власти. Но, как показало время - ни первого, ни второго у них нет. Мэра и депутатов эта проблема не интересует. Их больше волнует другой вопрос: Чьи фирмы будут осваивать миллиардный бюджет сферы ЖКХ?

Николаевский мэр Александр Сенкевич и его профильный заместитель неоднократно заявляли о том, что денег в бюджете предостаточно. И это подтверждает тот факт, что по итогам 2017 года остались неиспользованными 300 млн. грн. бюджетных денег. Но, по словам представителей городской власти, нет должной активности и инициатив со стороны руководства учебных заведений. Скажите, а зачем им активничать, если они деньгами родителей успешно закрывают все школьные дыры?!

Руководству учебных заведений, в большинстве случаев не выгодно «выбивать» бюджетные деньги на свою школу или детский сад. Им выгоднее собирать средства с родителей - ведь это бесконтрольный поток денег. А вот за бюджетные средства, перед государством предусмотрен строгий отчёт.

Зачастую, директора школ и заведующие детскими садами полностью снимают с себя ответственность за сбор денег с родителей, переложив ее на председателей родительских комитетов, которые занимаются сбором «благотворительных взносов». Либо создают «карманные» благотворительные фонды, чтобы не перечислять родительские деньги на спецсчета учебных заведений, которые предназначены для поступления спонсорских, родительских и благотворительных денег.

Хочу напомнить, что благотворительные взносы не могут быть принудительными и измеряться фиксированными суммами. Но, вопреки здравому смыслу, родители продолжают послушно сдавать деньги в «школьную кассу», зачастую поддаваясь на манипуляции и «страшилки» со стороны администрации учебного заведения.

Также, в николаевских учебных заведениях практикуется двойная бухгалтерия: на школьные нужды, которые были профинансированы в текущем году из местного бюджета, параллельно собирают деньги с родителей.

В таком случае, зачем местной власти увеличивать финансирование на школы и детские сады, если вы и сами неплохо справляетесь - несете деньги по первому зову руководства учебного заведения!

Я испытываю уважение к родителям, которые в силах сказать твёрдое «нет». Но, к сожалению, их подавляющее меньшинство. Всегда готов поддержать таких людей - помочь им отстоять законные права.

Уважаемые родители, только вы сможете остановить процесс школьной обдираловки. Начните наконец-то себя уважать. Не позволяйте им одурачивать вас и сталкивать лбами. Вам не надоело быть «дойными коровами»? Долго они еще будут решать свои проблемы за вас счет?

ПРИЗЫВАЮ ВАС ПЕРЕСТАТЬ ПЛАТИТЬ!!! Только после этого, местная власть поймет, что «шаровая» лавочка закрылась, и вы увидите, как они мгновенно решат проблему - найдут деньги на полноценное финансирование ваших учебных заведений.

А пока, все происходит под лозунгом:

Руководство школы: «Не мешайте нам воровать!».

Родители: «Не мешайте нас грабить!».