Три предприятия Николаевщины попали в ТОП-200 самых больших работодателей Украины

ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» попало в ТОП-30 самых больших работодателей Украины.

ТОП составлял журнал Рейтинг.

При создании, они руководствовались количеством работников в компании. В рейтинг вошли предприятия, которые выплачивали сотрудникам заработную плату выше минимальной. В то же время, государственные и коммунальные учреждения, финансируемые за счет госбюджета, в расчет не брали.

Крупнейшей компанией по количеству работающих в Украине стала компания ПАО «Укрзалізниця» - в ней работает более 250 тысяч человек. Второе место (более 70 тысяч наемных работников) заняла «Укрпочта». Третье (более 50 тысяч сотрудников) занял «АТБ-маркет».

В то же время «Зоря-Машпроект» в рейтинге оказалось на 20-м месте с количеством работников от 10 до 20 тысяч человек.

Также в список попало ООО «СП «Нибулон» - 51-е место с количеством работников от пяти до десяти тысяч. На 137-м месте оказалось ООО «Сандора» (3-5 тысяч работников).

Как известно, ранее Минфин отнес «Зорю»-«Машпроект» к предприятиям с наибольшими фискальными рисками. Также ранее неоднократно сообщалось о высоких премиях и зарплатах гендиректора николаевской «Зори» Константина Картошкина:

В 2016 году он задекларировал 3 миллиона 518 тысяч 204 гривны зарплаты и 200 тысяч гривен, как подарок в не денежной форме от некоего Валерия Шандры. При том, что человек с таким именем и фамилией возглавляет ПАО «Завод «Ленинская кузня», который связывают с Президентом Украины Петром Порошенко. В июне 2017 года отмечалось, что Картошкин получил премию почти в два миллиона гривен. В комментарии журналистам он объяснил, что эти деньги получил за хорошую работу в прошлом году.

За 2017 год он задекларировал зарплату в ₴5,8 миллионов, новый гараж и обучение дочки в США, а за три месяца 2018 года он получил более ₴600 тысяч зарплаты

Также ранее на николаевском государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект» почти 40 сотрудников, имеющие инвалидность, написали заявления об увольнении, заявив, что им создали невыносимые условия работы и вынудили уволиться. В «Укроборонпроме» тогда заявили, что на николаевской «Зоре» проверили законность увольнения инвалидов и нарушений не обнаружили.

Напомним, что ранее «Нибулон» отсудил у «Укрзалізниці» 120 миллионов из-за «экспортного тарифа» на зерновые перевозки.