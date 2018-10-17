На Николаевщине мужчина во время поиска металлолома нашёл 27 боеприпасов

В селе Михайловка Николаевского района Николаевской области местный житель нашёл 27 боеприпасов.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Во вторник, 16 октября, во время поиска металлолома на открытой территории села, мужчина нашёл 12 минометных мин и 15 артиллерийских снарядов.

В тот же день группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС уничтожила их путем контролируемого подрыва.

«Спасатели предостерегают! В случае выявления предмета извне похожего на боеприпас, сообщите о находке Службе спасения по экстренному номеру 101, а также полицию - 102. Ни в коем случае не прикасайтесь к находке и ограничьте к ней доступ посторонних лиц», - предупреждают в службе.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине во дворе частного дома нашли 229 боеприпасов времен Второй мировой.