Военные опять просят вернуть на баланс Минобороны аварийный Дом офицеров флота – окончательное решение за мэром Николаева

На имя городского головы Николаева Александра Сенкевича от одной из воинских частей пришло письмо с просьбой вернуть аварийный Дом офицеров флота на баланс Министерства обороны Украины.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров.

По его словам, сейчас этот вопрос находится на стадии рассмотрения, и, по его мнению, лучше оставить здание на балансе города, но окончательный ответ будет за депутатами горсовета и мэром.

Как известно земельный участок под зданием находится на балансе Министерства обороны Украины. Горсовет передал его МОУ еще в октябре 1993 года, и уже более 20 лет пытается вернуть его обратно, но все попытки были безуспешными. Из-за этого город не может реконструировать аварийное здание.

Юрий Любаров — Уже достаточно долгий срок и городская власть, и народные депутаты обращаются в Минобороны с просьбой передать этот участок городу, для того, чтобы можно было сделать реставрационные работы. Если этот процесс произойдет, то город начнет там ремонт, - отметил Любаров.

Также начальник управления культуры добавил, что с того момента, как область передала Дом офицеров флота на баланс города, а это было еще в 2010 году, между городом и Минобороны ведется переписка с просьбой о том, чтобы Николаев забрал себе на баланс и участок, на котором находится здание.

— Вообще он (земельный участок, - ПН) должен был сразу отойти городу, вместе со зданием. Как и почему это не произошло, сейчас уже тяжело узнать, так как было это достаточно давно. Поэтому идет переписка, и мы просим отдать нам земельный участок, - прокомментировал чиновник.

В тоже время на вопрос корреспондента о том, сколько будет стоить ремонт аварийного здания, если все же ДОФ останется у города, Любаров отметил, что на данный момент точных сумм нет.

— Сегодня можно брать цифры очень ориентировочные. По проектам, которые были сделаны больше 10 лет назад, реставрация здания была оценена в приблизительно 80 миллионов гривен. Сейчас они уже не действительны, хотя бы потому, что изменились государственные строительные нормы и изменились цены. Вероятно, стоимость ремонтных работ на этом объекте, вне зависимости от того, где он будет находиться, в какой собственности – Минобороны или города - будет стоить достаточно большое количество средств, - добавил Любаров.

Напомним, что в 2010 году тогдашний Николаевский городской голова Владимир Чайка пообещал за два года превратить Дом офицеров флота в лучший культурный центр юга Украины. В ноябре того же года здание начали реконструировать. Однако позже депутаты не захотели выделять деньги на ремонт крыши ДОФа и перераспределили их на крыши жилых домов и лифты.

Уже в 2016 году тогдашний губернатор Николаевской области Вадим Мериков и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заговорили о реконструкции здания Дома офицеров флота и размещении в нем филармонии. Вот только эта реконструкция может обойтись в 50-70 миллионов гривен. В частности Мериков обещал, что в 2016 году начнется реконструкция здания Дома офицеров флота в котором он планирует разместить филармонию.

Потом и николаевские военные с целью обеспечить досуг для военнослужащих, обратилась к городскому голове Николаева Александру Сенкевичу с просьбой вернуть Дом офицеров и флота в собственность Министерства обороны Украины.

Депутаты «бюджетной комиссии» заявляли, что хотят, чтобы Минобороны объяснило, зачем им понадобился ДОФ в Николаеве.

В свою очередь мэр Николаева Алексанлр Сенкевич выступил против передачи Дома офицеров Флота армии - в этом нет никакой необходимости.

Уже в 2018 году Николаевский нардеп Александр Жолобецкий поднял в Министерстве обороны вопрос о собственности земли под Домом офицеров флота в Николаеве, который тормозит реконструкцию этого памятника архитектуры.