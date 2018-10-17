Порошенко назначил на Николаевщине двух судей

Судья Центрального райсуда Николаева Екатерина Лагода Президент Украины назначил в Николаеве и области двух судей районных судов.

Об этом свидетельствует Указ Президента Украины №333/2018 от 16 октября.

В Центральном районном суде Николаева указом назначено судью Екатерину Лагоду, а в Доманевском районном суде Николаевской области – Оксану Кривенко.

Отметим, что ранее Лагода и Кривенко уже были судьями, но после окончания пятилетнего срока ожидали указа о новом бессрочном назначении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в прокуратуре начали уголовное производство по факту вынесения следственным судьей Центрального райсуда Николаева Лагодой заведомо неправосудного решения, связанного с арестом денежных средств руководителя кредитного союза «Флагман» подсудимой Натальи Копецкой. В суде после этого назвали производство ложью и давленем, а через полгода прокуратура закрыла уголовное производство относительно Лагоды в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения в действиях судьи.

Также ранее судья Лагода отпустила под домашний арест воров, которых подозревали в 15 кражах. Позже их все же взяли под стражу.

В 2013 году, будучи судьей Ворошиловского райсуда Донецка, Екатерина Лагода приговорила к пяти годам тюрьмы Константина Лаврова, который боролся с донецкой строительной компанией «МАКО», принадлежащей Александру Януковичу.