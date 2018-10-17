Начальник ГУ ГФС Николаевщины Владимир Копица: «Успешное взаимодействие с бизнесом обеспечивает существенные поступления налогов в бюджет»

Владимир Копица Начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Владимир Копица ответил на вопросы относительно деятельности возглавляемого им ведомства.

- Владимир Владимирович, каких результатов достигнуто ГФС Николаевщины за 9 месяцев 2018 года относительно поступления налогов в бюджет?

- В январе-сентябре 2018 года Главным управлением ГФС в Николаевской области мобилизовано в бюджеты всех уровней более 7 миллиардов гривен налогов и сборов, а также других обязательных платежей. При этом, поступления в государственный бюджет составляют более 3 миллиардов гривен. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года, в государственный бюджет дополнительно поступило 284,3 миллиона гривен.

Отмечу, что государственный бюджет является той важной составляющей, которая фактически обеспечивает существование государства, развитие экономики и социальную защиту населения. Увеличение поступлений в бюджет позволяет создавать благоприятный инвестиционный климат, осуществлять перераспределение средств в интересах приоритетных отраслей экономики и решать социальные проблемы граждан.

Одним из весомых источников наполнения государственного бюджета есть налог на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров, которого за 9 месяцев 2018 года мобилизовано 1,33 миллиарда гривен, что на 92 миллиона гривен, или на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Также, в государственный бюджет мобилизовано 515 миллионов гривен налога на прибыль, или 16,6% от общей суммы поступлений в государственный бюджет.

Позитивной динамики уплаты налогов и сборов в бюджет достигнуто благодаря качественному администрированию налогов, комплексной отработке налоговых рисков, усилению мероприятий по детенизации экономики, эффективному функционированию системы электронного управления рисками при администрировании НДС, легализации занятости населения, а также добросовестному отношению налогоплательщиков к уплате налоговых обязательств.

- Какие мероприятия осуществляет фискальная служба области относительно таких негативных явлений в обществе как "зарплата в конвертах", использование труда неоформленных наемных работников?

- Жаль, что отдельные предприниматели пренебрежительно относятся к наемным работникам. Опасность теневой зарплаты, как и теневой занятости в том, что страдают прежде всего люди, которые соглашаются на получение заработной платы «в конвертах» и неоформление трудовых отношений должным образом.

При таких условиях теряется страховой стаж, и достигнув пенсионного возраста граждане лишают себя возможности получать достойную пенсию в будущем. Кроме того, местные бюджеты недополучают значительные средства с налога с доходов физических лиц, а пенсионный фонд - соответствующих отчислений.

Кабинетом Министров Украины выдано распоряжение от 5 сентября 2018 года №649-р «О мероприятиях, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения», которым предусматривается проведение общих комплексных мероприятий, направленных на детенизацию рынка труда и совершенствование контроля за оформлением трудовых отношений с наемными работниками.

Главным управлением ГФС в Николаевской области утвержден перечень субъектов хозяйственной деятельности для проведения общих проверок с Управлением Гоструда в Николаевской области, направленных на создание одинаково легальных условий ведения бизнеса для всех субъектов хозяйственной деятельности.

Всего с начала 2018 года на Николаевщине, за счет проведенной работы по официальному трудоустройству наемных работников, субъектами хозяйственной деятельности - физическими лицами предпринимателями и юридическими лицами - официально оформлено 5 тысяч 841 наемный работник.

- Какие результаты проведения операции «Курорт-2018»?

- Уже традиционно, с окончанием курортного сезона, мы анализируем свою работу по проведению операции «Курорт–2018». Нами был проведен комплекс мероприятий по соблюдению норм налогового законодательства в зонах массового отдыха граждан, обеспечению действенного контроля за уплатой налогов и сборов в бюджет, а также расширению базы налогообложения.

Так, в рамках проведения операции «Курорт – 2018», управлением контроля за обращением и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Николаевской области проведено 42 проверки субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют свою деятельность в сфере производства и обращения алкогольных напитков и табачных изделий на территории Черноморского побережья Николаевской области. По результатам проведенных проверок установлено 49 случаев нарушений субъектами хозяйственной деятельности законодательства, которое регулирует производство и обращение подакцизных товаров, к нарушителям применено финансовых санкций на сумму 533,8 тысяч гривен, в результате, в местные бюджеты Николаевской области поступило 217,1 тысяч гривен.

Также, специалистами отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями управления аудита ГУ ГФС в Николаевской области проведено 52 фактических проверки, субъектам хозяйственной деятельности доначислено 529 тысяч гривен.

Кроме того, в период с 1 июня по 31 августа 2018 года, в результате проведенных мероприятий по официальному трудоустройству наемных работников, повышения уровня оплаты труда, легализовано труд 1716 наемных работников, в том числе труд 36 наемных работников легализовано за счет проведения контрольно-проверочной работы. В бюджет обеспечено 4,9 миллионов гривен налогов и сборов, в том числе налога на доходы физических лиц - 2,16 миллионов гривен, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - 2,64 миллионов гривен, военного сбора - 180,3 тысяч гривен.

Кроме того, 879 граждан привлечено к государственной регистрации как субъектов предпринимательской деятельности. При этом, бюджет дополнительно получил 1,89 миллиона гривен налогов и сборов, в том числе единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - 1 миллион гривен, единого налога - 851,1 тысяч гривен.

- Как сработали подразделения налоговой милиции Николаевской области по результатам 9 месяцев 2018 года?

- Основные усилия налоговой милиции Николаевской области в 2018 году направлены на предупреждение преступности в сфере налогообложения, таможенной и бюджетной сферах, разоблачение схем уклонения от уплаты налогов и обеспечение возмещения нанесенных государству убытков.

Следует отметить, что в Единый реестр досудебных расследований внесено 57 уголовных производств , в том числе 13 – по признакам тяжелых и особо тяжелых преступлений. С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, применены аресты на товарно-материальные ценности, имущество, денежные средства на общую сумму более 13 миллионов гривен. По данным уголовным производствам обеспечено возмещение нанесенных государству убытков на сумму 11,5 миллионов гривен.

Налоговой милицией ГУ ГФС в Николаевской области активно осуществляются меры по борьбе с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость. Так, в ходе отработки схем незаконного формирования налогового кредита по НДС, в| ЕРДР внесены сведения о совершении уголовных правонарушений и начато 4 уголовных производства по фактам попытки незаконного возмещения НДС из бюджета. При этом, упреждено возмещение НДС на сумму 2 миллиона гривен.

Подразделения налоговой милиции Николаевской области активно противодействуют незаконному обращению подакцизных товаров на территории Николаевщины. В результате проведенных мероприятий по незаконному обращению изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму почти 22 миллиона гривен, в том числе: алкогольных напитков - 3,5 миллионов гривен, спирта - 4,2 миллиона гривен, табачных изделий – 1,8 миллиона гривен, горюче-смазочных материалов – 10,5 миллионов гривен, транспортных средств – 1,9 миллионов гривен.

С начала 2018 года выявлено и прекращено незаконную деятельность 4‑х подпольных цехов, в том числе: 3 - по производству ликеро-водочной продукции и 1 - по производству горюче-смазочных материалов. По результатам разоблачения их противоправной деятельности изъято сырья и незаконно изготовленной продукции на общую сумму 7,2 миллиона гривен.

И в заключение разговора, хочу еще раз отметить, что коллектив фискальной службы Николаевщины работает согласованно и профессионально, обеспечивая качественное администрирование налогов, комплексную отработку налоговых рисков при администрировании НДС, сосредоточивает свои усилия на усилении мероприятий по детенизации экономики, легализации „теневых” зарплат и занятости населения.

Отдельно хочу выразить благодарность всем налогоплательщикам, которые с пониманием относятся к уплате налогов, являются нашими помощниками и партнерами в обеспечении весомых платежей в бюджет.

Искренне желаю процветания всем налогоплательщикам, которые создают новые рабочие места, содействуют развитию экономики региона и увеличивают налоговые поступления в бюджет.

Наша общая цель – развитие богатого свободного демократического государства - Украина!

Материал представлен Главным управлением ГФС в Николаевской области.