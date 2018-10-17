В Николаеве патрульные совместно с таможенниками устроили облаву на «евробляхи»

В Николаеве в среду, 17 октября, патрульные полицейские совместно с сотрудниками Николаевской таможни и работниками «Укртрансбезопасности» устроили проверку автомобилей с иностранной регистрацией, которые незаконно находятся в Украине.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Проверку проводят на улице Никольской в районе Манганариевского сквера («Сердце города»). Уже выявлен один автомобиль, который по документам уже как два года незаконно находится в Украине. У остальных остановленных автомобилей документы были в порядке.

В случае нарушения таможенных правил ввоза транспорта автомобиль будут изымать у водителя.

По словам патрульных, такие мероприятия планируют проводить систематично.

Напомним, ранее в ГФС заявили, что более 236 тысяч авто на европейских номерах в Украине находятся незаконно.