В Николаеве патрульные совместно с таможенниками устроили облаву на «евробляхи»

В Николаеве в среду, 17 октября, патрульные полицейские совместно с сотрудниками Николаевской таможни и работниками «Укртрансбезопасности» устроили проверку автомобилей с иностранной регистрацией, которые незаконно находятся в Украине.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Проверку проводят на улице Никольской в районе Манганариевского сквера («Сердце города»). Уже выявлен один автомобиль, который по документам уже как два года незаконно находится в Украине. У остальных остановленных автомобилей документы были в порядке.
В случае нарушения таможенных правил ввоза транспорта автомобиль будут изымать у водителя.
По словам патрульных, такие мероприятия планируют проводить систематично.
Напомним, ранее в ГФС заявили, что более 236 тысяч авто на европейских номерах в Украине находятся незаконно.