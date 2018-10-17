Начальник николаевской полиции призвал глав православных конфессий не пытаться решать возможные конфликты самостоятельно

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковник полиции Александр Анохин провел встречи с Митрополитом Николаевским и Богоявленским Владимиром (УПЦ Киевского патриархата) и митрополитом Николаевским и Очаковским Питиримом (УПЦ Московского патриархата), на которых обсуждался вопрос недопустимости любых проявлений вражды и конфликтов на религиозной почве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

«Известный мыслитель, писатель и публицист Григорий Померанц сказал, что «дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Все превращается в прах: и люди и системы. Но вечный дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему, зло не Земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмет полемики ». И я уверен, что теперь, когда Украина проходит один из важнейших этапов становления, формирования единой поместной церкви, очень важно сохранить мир и спокойствие и не допустить конфликтов, провокаций, насильственных действий и проявлений религиозной вражды и нетерпимости», – сказал Александр Анохин.

Руководитель полиции области заверил митрополитов, что для сотрудников полиции важнейшая задача - своевременно реагировать и обеспечить правопорядок и соблюдение свобод всех граждан, сторонников любых конфессий или никакой. А также полиция будет жестко реагировать на любые провокации и попытки нарушить безопасность и порядок.

Кроме того, Александр Анохин обратился к представителям конфессий с просьбой не реагировать на провокации, если таковые будут оказываться, и не пытаться собственными силами решить возможные конфликты, а срочно вызвать полицию.