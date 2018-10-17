Прокуратура Грузии заявила о причастности Саакашвили к убийству миллиардера Патаркацишвили – политик связал это с президентскими выборами

В прокуратуре Грузии заявили, что убийство миллиардера Бадри Патаркацишвили было санкционировано Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру страны.

Сообщается, что в распоряжении правоохранителей оказались две аудиозаписи, на одной из них подозреваемые якобы обсуждают отравление веществом, которое вызвало эффект естественной смерти.

«Во время разговора Г.Д. (один из подозреваемых, – прим.) подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован Михаилом Саакашвили, так как Бадри Патаркацишвили был политическим оппонентом и врагом руководства. Согласно записи, также установлено, что ликвидацию должен был осуществить ДКБ (департамент конституционной безопасности, - ред.)»,- говорится в заявлении грузинской прокуратуры.

Также из записей следует, что один из подозреваемых пытался сделать соучастником убийства бизнесмена одного из его охранников.

Кроме того, на второй аудиозаписи «все вопросы по методам ликвидации согласовываются с экс-министром МВД и экс-министром обороны Грузии». В частности, на записи якобы обсуждаются условия для убийства бизнесмена, устанавливаются люди, которые входят в его окружение, личности охранников, а также ежедневный маршрут миллиардера. На этой же записи якобы обсуждаются версии убийства.

Позже на своей странице в Facebook Саакашвили отверг свою причастность к отравлению Патаркацишвили. В частности, он назвал абсурдными новые обвинения против него грузинской прокуратуры. Помимо этого, он связывает обвинения с президентскими выборами.

«Новые абсурдные обвинения против меня связаны лишь с тем, что в Грузии мы очень близки к победе на президентских выборах, которые запланированы на 28 октября. Наш кандидат, Григол Вашадзе, лидирует в опросах с огромным отрывом, и кремлевские шавки из «Грузинской мечты» в отчаянии от этого», – написал Саакашвили.

«После того, как мы выметем эту путинскую шваль из Грузии, то же самое мы вместе с вами сделаем и в Украине — и вы, уверяю, еще услышите, что и деньги от «Роттердам+», оказывается, шли не в карманы Порошенко и Ахметова, а в мой карман, и что лично я подрывал склады с боеприпасами. Вы ведь еще помните, что я путинский шпион, который брал деньги от Укурченко, чтобы реализовать план «Шатун» в Украине?» – добавил он.

Напомним, что ранее Тбилисский городской суд заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы.