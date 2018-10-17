На «Николаевводоканале» заявили, что пытаются оперативно бороться с воровством крышек люков, но постоянно их осматривать нет возможности

Директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко отметил, что кража металлических крышек колодцев является «многолетней проблемой», однако на предприятии не хватает людей, чтобы постоянно их осматривать.

Об этом сообщается на сайте предприятия в Facebook.

«Возникают ситуации, когда утром при осмотре крышка была на месте, а вечером ее уже нет. Мы стараемся на обращения, по открытым колодцев реагировать оперативно с помощью официальной страницы в Facebook, так и с помощью Контакт-центра при Николаевском городском совете, - отметили на предприятии.

Также отмечается, что на предприятии есть в наличии новые полимерные крышки для колодцев, но иногда возникают проблемы с их установкой, так как диаметр старого колодца и новой крышки не совпадают, или повреждена обойма колодца.

«Бетонные крышки мы давно не устанавливаем и пытаемся заменить новыми металлическими», - говорится в сообщении.

На предприятии также добавили, что по факту инцидента, произошедшего по улице Океановский, 22 проводится служебная проверка.

В частности водоканал напомнил, что 15 октября сотрудники предприятия выполнили ремонтно - сварочные работы по адресу проспект Богоявленский 312, хоть колодец и не находится на балансе предприятия, «но учитывая оживленное движение, рядом большой супермаркет, и угрозу жизни граждан, колодец был накрыт». Балансодержателю будет направлено письмо - требование на оплату проведенной работы и материалов.

16 октября во время работ по улице Океановская, 22 было обнаружено открытый колодец, который накрыли сегодня, 17 октября.

В тоже время ГКП «Николаевводоканал» обращается с просьбой ко всем неравнодушным, сообщать об открытых колодцах или колодцах с поврежденным покрытием для оперативного устранения опасности для жизни и здоровья жителей и гостей города Николаева.

Напомним, что в Николаеве во дворе дома №22 на улице Океановской (Артема) мужчина провалился в люк, когда нес на руках своего пятимесячного ребенка.

Ранее глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук обеспокоен тем, что на его районе участились кражи канализационных люков.