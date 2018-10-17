Реакция русской духовной и светской власти свидетельствует, что Украина на правильном пути – Президент о решении Синода РПЦ

Президент Петр Порошенко во время встречи с экзархами Вселенского Патриарха в Украину Архиепископом Памфильським УПЦ в США Даниилом и епископом Эдмонтонского УПЦ в Канаде Иларионом еще раз поблагодарил за решение Синода Вселенского Патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«В то же время с очевидной подачи Кремля, руководства страны-агрессора, полностью от него зависящее русское церковное начальство заявило о разрыве евхаристического общения с Константинопольской Матерью-Церковью. Уверен, что такая реакция духовной и светской российской власти и полностью зависимым от российских властей церковным руководством лишь подтверждает, что мы с вами на правильном пути», - подчеркнул Глава государства.

«И так же как и Россия сейчас противопоставила себя всему миру в вопросах российской агрессии на востоке нашего государства, незаконной аннексии Крыма, позиции по Абхазии и Южной Осетии, позиции по Приднестровью и другому. Так же сейчас, к сожалению, и русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием», - добавил Президент.

«Надеялся, что этого не произойдет, но мы с вами должны быть готовыми к этому процессу», - отметил он.

Президент напомнил, что почти одновременно с заседанием Синода, 14 октября более 30 тысяч украинцев приняли участие в благодарственной молитве на Софийской площади за то, что Господь руками Его Святейшества дарил автокефалию.

«Думаю, что это как два мира: один - за мир, один с молитвой Богу, а другой - за конфликт, за противостояние. Я твердо убежден, что наши с вами усилия благодарны и такие, в которых нуждаются сейчас моя страна и мой народ, потому что фактически попытка закрыть двери храмов для верующих украинцев или даже для православных по всему миру - это точно неблагодарное и неправильное дело, которое сейчас пытаются предложить РПЦ», - подчеркнул Глава государства.

«Может, я не должен этого говорить, но я был очень разочарован голосованием именно двух украинских представителей. Уверен, что мы должны искать мир и именно то, как прошло 14 октября - День защитника Украины, День Покрова, когда украинские политические силы и весь украинский народ, наоборот объединились и не поддались на московскую провокацию. Потому что они с таким нетерпением ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, где-то будут какие-то драки. Они даже приготовили своих «титушек», которые должны были выполнять эту роль», - добавил он.

По словам Президента, Господь сделал так, что все произошло, происходит и будет происходить абсолютно мирным путем.

«Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы усилия по созданию единой поместной православной церкви в соответствии с решениями Синода, Матери-Церкви и Вселенского Патриарха были сделаны в надлежащие сроки, соответствующим образом - мирно и отвечая ожиданиям украинского народа», - резюмировал Глава государства.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко считает, что вопрос Томоса и автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы церковной жизни – это вопрос украинской национальной безопасности и государственности.

Также ранее сообщалось, что Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение со Вселенским патриархатом за его решение об автокефалии для Украинской православной церкви.