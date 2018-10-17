«Таможня дает добро?»: История встречи с чиновником с широкой «зоной комфорта»

Денис Корнев Пока в правительстве рассказывают об идеях реформирования таможни, бросаются умными терминами об открытости этого учреждения, я столкнулся с ярким представителем этой древней профессии.

Сегодня возле сквера «Сердце города» полиция и таможня организовали облаву на «евробляхи». Я пошел зафиксировать это мероприятие для истории Николаева и разузнать некоторые подробности.

На месте сделал несколько фото всего происходящего на фотоаппарат, телефон и начал разузнавать о ситуации у патрульного, когда из-за спины слышу речь проходящего мимо таможенника:

– Я этот телефон могу случайно зацепить и наступить на него ногой, – сказал человек, называющий себя «правоохранителем».

Оказалось, что почему-то этот госслужащий, который живет за налоги украинцев и какие-то таможенные поборы, считает, что его нельзя фотографировать в общественном месте во время исполнения служебных обязанностей. Я кратко попросил чиновника не угрожать, а через десяток минут вернулся в редакцию.

Уже на работе удалось установить личность таможенника – им оказался Денис Корнев с гордым титулом главного государственного инспектора отдела оперативного реагирования № 2 управления противодействия таможенным правонарушениям. Заодно под рукой вскоре оказался и номер телефона Дениса Корнева. Но на попытку уточнить в телефонном разговоре, мол может он меня с кем-то перепутал, тот попросту бросил трубку.

Пришлось снова добраться до места облавы на «евробляхи» для беседы. Объяснения Корнева о его хамовитом отношении к гражданам оказалось вообще вне всякого понимания:

– Молодой человек приблизил свой телефон в зону моего комфорта, – начал пояснять уже нервно Денис Корнев.

Кто на таможне, в ГФС, правительстве, на небесах или еще в каком-то месте определил несколько метров вокруг Корнева его такой особо девственной зоной комфорта, он так и не смог пояснить.

После всего этого стало понятным только одно – пока такие «денисы корневы» будут козырять погонами, ксивами, служебными полномочиями, то в этом государстве ничего никто не создаст хорошего. Сколько бы нам не рассказывали об очистке власти – толку не будет, пока не пробьют эту толстую бюрократическую оболочку «зоны комфорта» каждого чиновника и не вольют им в мозг мысль, что они должны трудиться во благо государства и его народа.