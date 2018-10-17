За взрывы на арсеналах в Ичне к ответственности привлечены 65 офицеров, - Полторак

Степан Полторак Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что назначал после каждого случая взрывов на арсеналах расследование, по окончании которого принимал решение о наказании виновных.

Такое заявление он сделал в среду, 17 октября, после заседания комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, сообщает Еспресо.TV.

- За те события, которые произошли, мною привлечены к ответственности более 65 человек. Из них - заместитель начальника Генерального штаба был уволен со службы по служебному несоответствию. 5 генералов получили взыскания разного типа, начиная от несоответствия пребывания в должности и другими. И другие офицеры получили соответствующее взыскание, - рассказал Полторак.

По словам министра, в расследовании он может исследовать только предпосылки, которые могли способствовать взрывам на базах и арсеналах. Также он отметил, что точно определить, каким образом был осуществлен подрыв, не может.



В частности, он рассказал, что на складах перешли на комбинированную охрану и военными, и ВОХРом, а также усилили периметр, подразделения кинологической службы и ввели подразделения радиоэлектронной борьбы.

Также, по его словам, сейчас существует четырехлетняя программа строительства 136 хранилищ для боеприпасов, на которую, по предварительным подсчетам, необходимо выделить 15 миллиардов гривен. В то же время Полторак отметил, что если на нее будет выделяться из бюджета по 15 миллионов гривен, то проблема скоро не решится.

Напомним, ночью 9 октября в районе города Ичня взорвались склады с боеприпасами. В 20-километровой зоне вокруг склада было закрыто воздушное сообщение. Также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

В Генштабе подозревают диверсию и сообщили, что склад был подорван в четырех разных местах.

Также ранее Порошенко уволил главу Минобороны Полторака с военной службы.