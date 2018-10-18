В сети показали победителей фотоконкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2018

Определены победители престижного фотоконкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2018 – соревнования, которое проводится под эгидой британского Музея естествознания.

С работами можно ознакомиться здесь.

Победителем стал снимок голландского фотографа Марселя ван Оостена (Marcel van Oosten).

На нём изображены две обезьяны редкой разновидности на вершине скалы одной из гор Китая.

Снимок под названием Золотая пара стал лучшим среди 45 тысяч работ из 95 стран мира.

- Это фото в некотором смысле является традиционным портретом. Но каким поразительным, и какие магические животные. Это символическое напоминание о красоте природы и о том, какими обнищалыми мы становимся, когда природа уничтожается, - рассказал глава судей Роз Кидман Кокс.

Напомним, что ранее National Geographic опубликовал лучшие снимки конкурса Travel Photographer of the Year. А «World Press Photo 2018» назвали лучшие фотографии года.