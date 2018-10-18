Начать строить амбулатории в Николаевской области планируют в ноябре, – ОГА

В Николаевской области продолжается процесс строительства 14 сельских амбулаторий, на строительство которых выделено государственное финансирование в сумме 55,6 миллионов гривен. На сегодня по 12 проектам получена положительная оценка экспертизы и объявлены торги.

Об этом стало известно во время всеукраинского селекторного совещания о состоянии реализации реформы первичной медицинской помощи под председательством вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Николаевской ОГА

По 9 объектам строительства торги уже проведены и рассматриваются предложения участников. До конца октября планируется полностью завершить процедуры проведения торгов и начать непосредственное выполнение работ по строительству амбулаторий.

Для всех 14 населенных пунктов, которые будут иметь новые амбулатории, разработана и утверждена градостроительная документация. Для 13 земельных участков получены выдержки из Государственного земельного кадастра.

- Благодаря инициативе Президента Украины Петр Порошенко и принятому парламентом соответствующему закону по реформе сельской медицины общины имеют возможность не только получить новые амбулатории, но и модернизировать существующую соответствующую инфраструктуру - изменить медицинское оборудование, улучшить условия предоставления медицинских услуг, обустроить окружающую территорию, - отметил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Также в ОГА нпомнили, что в конце июля Минрегион утвердил проекты строительства 14 амбулаторий в сельской местности на Николаевщине и выделил соответствующее финансирование в размере около 55,6 миллионов гривен. Таким образом, область вошла в первый пул 15-ти регионов, где была начата реализация проектов за счет государственной субвенции на развитие сельской медицины.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области собираются строить 14 амбулаторий первой медико-санитарной помощи - соответствующие тендеры объявлены на сайте Prozorro.

В то же время, заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи сообщил, что на сегодняшний день нет отставания от графика строительства 14-и амбулаторий первичной медико-санитарной помощи в Николаевской области.