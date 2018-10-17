«Находился в тлеющем кресле»: Николаевские пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера с инвалидностью

В среду, 17 октября, николаевские спасатели вынесли из горящей квартиры пенсионера с инвалидностью.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 20:30 спасателям поступило несколько звонков о пожаре в квартире на 5 этаже пятиэтажки на улице Глинки. Прибывшие три отделения 5 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра провели разведку и обнаружили в доме хозяина.

74-летний мужчина находился в кресле, которое тлело и не мог ничего сделать из-за инвалидности. Спасатели вынесли пострадавшего на свежий воздух в сопровождении медиков. Мужчину доставили в больницу Корабельного района.

В 20:40 пожар на площади 5 квадратных метров удалось ликвидировать. Его вероятная причина - нарушение правил пожарной безопасности при курении. Всего от ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Для окончательного выяснения обстоятельств происшествия на месте работали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели достали из горящей квартиры 88-летнюю женщину – пенсионерка умерла в «скорой».