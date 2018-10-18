Землю, на которой расположен картодром в Корабельном районе, еще в 2013 году отдали в аренду под расширение терминала

Земля николаевского картодрома в Корабельном районе, который хотели восстановить, сдана в аренду николаевской фирме на 20 лет.

Об этом сообщил Денис Сисин на своей странице в Facebook.

По его словам, он вместе с Евгением Гриневич и его семьей, хотели реставрировать покрытие катротдрома, чтобы возродить автоспорт в Николаеве.

«Только столкнулись мы с чиновничьим безразличием и пофигизмом! Приходили мы в управление по делам физической культуры и спорта, беседовали с начальником Олегом Машкиным и его замом Натальей Манзюк. В управление спорта рассказали страшную историю про арендатора, который якобы взял в аренду, что будут иски в суды о возврате трассы в город и поставят на баланс управления спорта! В общем заговорили зубы. Мы выяснили, что за 2 года нет ни одного иска от управления! Да и вообще автоспорт не Олимпийский вид спорта, они его поддерживать и возрождать не собираются! Больше того, когда я лично Олегу Машкину задал вопрос в сессионном зале горсовета о судьбе картодрома, в ответ я услышал: «Я не знаю!» Это ответ чиновника, который заведует спортом в Николаеве и должен знать все спортивные объекты города», - написал Сисин.

Вскоре они выяснили, что землю, на которой находится картодром, отдали в аренду в 2013 году на 20 лет.

«Если не ошибаюсь, тогда мэром был крепкий хозяйственник Юрий Гранатуров, а до него был покойный Коренюгин. Самое интересное, сегодня в комментарии замначальника управления спорта сказала, что она не в курсе этой аренды! Конечно управление спорта не в курсе, потому что им плевать на автоспорт! Если не относились халатно к своим обязанностям, то уже бы давно владели этой информацией.... Не понимаю! Как можно отдать участок коммунальной собственности со спортивным объектом?! Неужели никому не нужно развитие? Неужели нельзя было поставить условие арендатору, чтобы они создали аналогичную спортивную трассу в другом месте, но сохранили спорт!» - возмутился он.

Отметим, что землю под картодромом отдали в аренду ООО «Нерейинтертранс», которое зарегистрировано в Николаеве. Её бенефициарным владельцем является Игорь Николаевич Янковский, а директором - Владимир Иванович Захаров. Основным видом деятельности компании является вспомогательное обслуживание водного транспорта .

Известно, что Генпрокуратура Украины осуществляет досудебное расследование от 10.08.2017 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета, членами градостроительной комиссии, а также отдельными депутатами Николаевского горсовета, которые с корыстных мотивов по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Нерейинтертранс», подготовили и приняли необходимые разрешительные документы на передачу компании в аренду земельный участок площадью 1 500 000 квадратных метров, расположенную по адресу: Николаев, проспект Корабелов, 2-Б, оценочной стоимостью более 80 миллионов гривен, что повлекло наступления государственным интересам тяжких последствий, по признакам уголовного преступления части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее николаевец призвал городские и областные власти возродить картодром: «Он считался одним из лучших в Европе».