В Николаева 15 домов все еще не готовы к отопительному сезону: «Вырезали трубы и украли задвижки с вентилями»

В Николаеве 15 жилых домов не готовы к отопительному сезону, так как там варварским методом вырезали трубы поставки тепла и украли вентиля и задвижки.

Об этом в четверг, 18 октября в ходе сессии сообщил вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец.

Так, он проинформировал, что в межотопительный сезон 2018 года нужно было подготовить 1 тысячи 581 внутридомовых отопительных систем, 21 медучреждение, 166 объектов образования, 15 культурных объектов и 10 спортивных учреждений. Что касается жилищного фонда, он насчитывает 3 тысячи 363 дома, в том числе 2 тысячи 667 это те дома, которые обслуживают ЖЭКи и управляющие компании, 555 домов это ОСМД и ЖБК.

— По состоянию на 18 октября, выполнены следующие работы: провели подготовку 1566 систем отопления, которые отапливаются, централизовано, что составляет 99%. От поставщиков отопительных организаций получено 1527 актов готовности домов к отопительному сезон – 97%, - отметил Степанец.

В частности, он добавил, что 15 домов по городу все еще не готовы к отопительному сезону.

— К сожалению, 5 домов, это дома, которые обслуживал ЖЭК «Бриз» - в этих домах варварским методом были вырезаны трубы поставки тепла. Сегодня компания «Місто для людей» заканчивает сварочные работы, и будут осуществлены гидравлические испытания до конца этой недели. Еще по 10 домам, которые обслуживало ЖКП «Південь» - проблемы такие, что там тоже варварски были украдены вентиля, задвижки. Также, согласно уверений директора компании - до конца недели эти недостатки будут устранены, а дома будут подготовлены к отопительному сезону, - сообщил чиновник.

Также чиновник по просьбе депутатов назвал эти адреса: дома 89-б, 16, 18, 20 и 25 по проспекту Героев Сталинграда, где «приваривают» новые трубы. И дома в Ингульском районе: Космонавтов, 13-6, Николаевская, 38, пр. Мира, 58, Строителей, 6, 8-я Продольная 2, 4, пр. Богоявленский, 27-а, ул. 28 Армии,4 и ул. Южная 49 и 76.

Ранее сообщалось, что в Николаеве порядка 500 домов не готовы к отопительному сезону, так как ранее тепло принимали ЖЭКи, однако они еще не успели передать все объекты управляющей компании «Місто для людей Миколаїв».

После фракция «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете требовала мэра Александра Сенкевича и секретаря горсовета Татьяну Казакову созвать в срочном порядке сессию на четверг, 11 октября, из-за неготовности города к отопительному сезону.

Позже на совещании у главы Николаевской ОГА Алексея Савченко вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец отметил, что к пуску тепла не готовы лишь 22 дома, а сам Савченко попросил «не валить отопительный сезон».