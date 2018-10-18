В Николаеве разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю Людмилу Богдан

Людмила Богдан В Николаеве полиция разыскивает несовершеннолетнюю Людмилу Богдан, которая ещё 10 октября пропала без вести.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В среду, 17 сентября, в Ингульский отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что 10 октября её 16-летняя внучка ушла в учебное заведение и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 160 - 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, темно-русые волосы. Была одета: спортивный костюм зелено-коричневого цвета с белыми полосами, может быть в кроссовках белого или розового цвета.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой, сообщить в Ингульское отделение полиции ГУНП по адресу: улица 12 Продольная, 42-а, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.