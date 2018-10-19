На Николаевщине нашли миномётную мину и два артиллерийских снаряда

Пиротехники уничтожили минометную мину и 2 артиллерийских снаряда, найденные на Николаевщине.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Жительница села Лазарёвка Казанковского района, во время выпаса скота, нашла на открытой территории миномётную мину калибром 81 миллиметр и артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров.

В селе Шевченково Новобугского района, в соответствии с задачами годового плана Главного управления по разминированию территории Николаевской области, группа разминирования, при обследовании открытой территории площадью 500 квадратных метров, нашла артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров.

В среду, 17 октября, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, путем контролируемого подрыва, уничтожила 3 единицы взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина во время поиска металлолома нашёл 27 боеприпасов.