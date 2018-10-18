Экскурсанты на НТРЗ стали «рекордсменами» по любознательности

Самыми любопытными за все годы экскурсий, которые Николаевский тепловозоремонтный завод проводит для учащихся школ, профтехучилищ и ВУЗов, стали лицеисты Николаевского экономического лицея №2.

Об этом сообщают в пресс-службе НТРЗ.

Десятиклассники задали удивительно большое количество вопросов, которыми беспрерывно засыпали директора завода Вячеслава Симченко по окончании экскурсии. Об идеях, налогах, работниках, заказчиках, количественных показателях, расширении производства и конкурентной борьбе...

- Вы самые любознательные гости из всех. Радует, что у вас есть такое количество вопросов по сути производства и даже понимание некоторых наших «взрослых» процессов. Надеюсь, что знакомство с нашим заводом подогреет вашу жажду знаний еще сильнее, - отметил Симченко в ходе общения.

Ученица лицея Валерия Кравченко и Татьяна Скорик поделились впечатлениями об экскурсии.

- Эта экскурсия оправдала надежды, хотя, если честно, я сначала не понимала, зачем мы туда едем и зачем мне это вообще знать. А потом увидела как тут всё создается, эти огромные машины, было интересно всё увидеть своими глазами, - рассказала Кравченко.

- Я вообще не интересуюсь поездами, но с экономической точки зрения было интересно послушать, я задала много вопросов и рада была, что на все получила ответы. Было приятно неформально общаться с директором, очень здорово, что он отвечал на все вопросы и делился опытом, - отметила Скорик.

В свою очередь преподаватель математики и основ экономики в Николаевском экономическом лицее №2 Виктория Осипова рассказала, что ученикам были очень полезны экскурсии.