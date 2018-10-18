На Николаевщине безработные поработают «шерифами» – принесут пользу горожанам и подзаработают

В Николаевской области внедрили проект «Шериф», в котором принимают участие безработные, состоящие на учете в центре занятости.

Об этом рассказал директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

Новый проект стартовал в Вознесенске в рамках общественных работ, организуемых службой занятости совместно с органами местного самоуправления. В частности, они будут проводить информирование и профилактические беседы с населением с целью предотвращения нарушения общественного порядка.

По словам Оборонько, самым распространенным видом временной занятости безработных является участие в общественных работах по благоустройству населенных пунктов - уборка парков, скверов, дорог, восстановление дорожных знаков, установка и покраска детских площадок и тому подобное. Но, учитывая то, что служба занятости является социальной организацией, Николаевская областная служба занятости отходит от устоявшихся стереотипов и постоянно работает над внедрением новых, более социально направленных видов общественных работ.

«Общественные работы обязательно должны быть полезными для населения и актуальными для того или иного периода времени и местности. Анализируя потребности жителей общин, мы убедились в необходимости таких видов работ, как оказание помощи семьям погибших воинов, одиноким гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью, содействие охране правопорядка и т.д.», - отметил руководитель ОЦЗ.

С помощью такого проекта безработные, состоящие на учете в службе занятости, могут дополнительно заработать на общественных работах и принести пользу тем, кто нуждается в поддержке государства.

«Они помогают обрабатывать огороды, выполняют мелкие ремонтные работы, убирают придомовые территории, рубят дрова, обрезают деревья, сопровождают незрячих граждан в социальные учреждения, проводят профилактические беседы с населением по соблюдению правопорядка и тому подобное», - отмечает он.

Всего в течение января-сентября 2018 года к участию в общественных и других работах временного характера привлечено 6 тысяч 518 человек, из них: 3 тысячи 180 безработных работали именно на общественных работах, другие - на временных.

Для финансирования общественных работ в текущем году уже использовано более 8,8 миллионов гривен, из которых почти 4 миллиона гривен - средства Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы и 4,8 миллионов гривен - из местных бюджетов.