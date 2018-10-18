Утром было 13 закупорок: «Николаевводоканал» продолжает ликвидацию аварии канализации, из-за которой подтапливает центр города

Городское коммунальное предприятие «Николаевводоканал» продолжает ликвидировать аварию коллекторов, из-за которой вытекают канализационный воды в центре города по улицам Потемкинская и Московская.

Об этом сообщается на странице ГКП «Николаевводоканал» в Facebook.

На предприятии отметили, что в их аварийную службу часто обращаются граждане из-за текущей канализации, поэтому на ГКП пояснили, что это происходит в связи с ремонтом канализационного коллектора по улице Адмирала Макарова.

Кроме того, на линии водоотведения большое количество закупорок, вызванных небрежным отношением к системам водоотведения. Утром 18 октября оставалось 13 неустраненных закупорок.

«Бригады ГКП «Николаевводоканал» выполняют все необходимые работы по очистке канализационных труб. Приносим извинения за неудобства», – подытожили на предприятии.

Напомним, что ранее водоканал напомнил николаевцам, что в канализацию нельзя выбрасывать мусор, потому что он может засорить даже широкий коллектор.