«Мой новый дилер - премьер-министр!»: В Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны

В среду, 17 октября, в Канаде вступил в силу закон, разрешающий совершеннолетним жителям, употреблять, хранить и выращивать марихуану в рекреационных целях.

Об этом сообщает Tjournal.

Напомним, что в июне этого года в Канаде легализовали рекреационную марихуану: покупать можно не более 30 граммов, а выращивать — не более четырёх кустов.

В день вступления закона в стране открылось 111 официальных магазинов по продаже каннабиса. Некоторые точки открылись ровно в полночь, другие — с утра 17 октября. Во многих городах перед магазинами выстроились очереди из первых покупателей. По данным журналистов, количество людей в очередях доходило до нескольких сотен человек.

Не все покупали каннабис для развлечения — часть клиентов просто хотели поучаствовать в историческом моменте. А часть - радовались тому, что могут приобрести наркотик без страха попасть в тюрьму.

- Наверное, я даже не буду его курить. Просто сохраню как сувенир», — рассказал один из жителей Квебека в очереди.

Первым покупателем легальной марихуаны в истории страны стал Иан Пауэр, который зашёл в магазин города Сент-Джон в 00:01 17 октября. Вслед за ним несколько граммов купила девушка по имени Никки Роуз. На входе их встречали журналисты, весь персонал магазина, а первые приобретения оформил глава медицинской компании по марихуане Canopy Growth Corporation.

- Я никогда ещё так не гордился тем, что я канадец. Канада снова показала себя прогрессивным мировым лидером. У нас соблюдают права ЛГБТ-сообщества, право на аборт, права феминисток. А теперь мы можем курить траву, не беспокоясь, что нас арестуют, - покупатель Марко Бойло.

На открытие магазинов по продаже марихуаны пришли и местные знаменитости. Например, канадский музыкант Эшли Масисаак, арестованный в 2001 году за хранение лёгкого наркотика.

- Теперь не нужно нарушать закон, и это прекрасное чувство. Мой новый дилер — премьер-министр! - добавил он.