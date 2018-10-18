В Киеве инспекторы рыбоохраны обнаружили 89-летнюю женщину, устанавливающую сети – с ней провели «разговор по душам» и отпустили

Фото: иллюстрация из интернета В Киеве инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили, что в акватории реки Днепр ночью пожилая женщина устанавливает сети.

Об этом сообщил начальник патруля Владимир Мухин на своей странице в Facebook.

Так, 89-летняя Лидия - бывшая спортсменка-пловчиха, самостоятельно на деревянной весельной лодке неподалеку Северного моста устанавливала сети.

«Сопроводив последнюю к берегу и проверив документы, с самым нарушителем была проведена беседа сугубо по «душам»! Бабушке пожелали крепкого здоровья и еще долгих лет жизни! Можно нас обвинять, можно нет, но конечно же протокол составлен не был! Вы только представьте, эта бабка пережила репрессии, Голодомор и Вторую мировую... Жаль, что сейчас ненадлежащее социальное и пенсионное обеспечение толкает даже таких пожилых людей на нарушение», - написал Мухин.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине пенсионер уверял полицию, что вырастил 150 кустов конопли и мака для собственного употребления.