В Николаеве суд отправил на дооформление админпротокол на праворадикала, облившего депутата фекалиями: «Изложенный непонятным почерком»

Следственный судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко рассмотрел административный протокол о совершении административного правонарушения по факту мелкого хулиганства, а именно произошедшего в горсовете во время заседания сессии индицента.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, на сессии горсовета 4 октября к депутатам подбежал один из праворадикалов и пытался облить фекалиями депутата Ентина. При этом фекалии также попали на депутатов Елену Киселеву и Сергея Мотуза и на самого нападавшего, который сумел сбежать. Позже потасовка перешла в коридор, где полиция задержала хулиганов, а депутат Ентин начал размахивать пистолетом. После этих событий депутаты так и не смогли в тот день провести сессионное заседание.

В ходе рассмотрения судом установлено, что данный протокол, изложенный непонятным почерком, в результате чего невозможно прочитать большую его часть и установить суть совершенного правонарушения.

Объяснения лица, подозреваемого в совершении административного правонарушения, также изложены неразборчиво. Кроме этого, суду предоставлено их ксерокопию, а не оригинал.

«Кроме этого, в протоколе вообще не указаны фамилия депутата Николаевского городского совета, которую облили жидкостью», – говорится в сообщении.

Поскольку указанные недостатки не позволяют рассмотреть протокол в соответствии с действующим законодательством, суд постановил вернуть его органу, который его составил для дооформления.

Напомним, что в кабинете главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в субботу, 6 октября, прошла встреча между членом праворадикальной организации и депутатом Николаевского горсовета Еленой Киселевой – участник потасовки на сессии горсовета извинился перед Киселевой за свои поступки.