Объявлен конкурс на должность менеджера Николаевского областного ТВ

В среду, 17 октября, объявлен повторный отбор на должность менеджера филиала Общественного в Николаеве, где конкурс не состоялся раньше.

Об этом сообщает общественная телерадиокомпания.

Прием документов от кандидатов продлится до 30 октября 2018 года.

Конкурсный отбор на должность менеджера объявлен для двух филиалов ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины»: Николаевская региональная дирекция, Полтавская региональная дирекция «Лтава».

Сообщается, что предварительный документарный отбор претендентов будет осуществлять департамент управления персоналом НСТУ. Следующим этапом отбора станет собеседование с конкурсной комиссией, в которую входят члены и председатель правления ОАО «НСТУ».

«Основные требования к претендентам на должности менеджеров, краткое описание функциональных обязанностей, а также перечень необходимых для участия в конкурсе документов можно посмотреть по ссылкам», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в регионах, где конкурс не состоялся в первый раз, назначили исполняющих обязанности, а сейчас проводят повторный конкурс.

Как известно, в рамках реформы общественного вещания было принято решение разделить должность директора региональных филиалов телерадиовещания на две должности - продюсера и менеджера. В феврале 2018 года конкурс на должность продюсера Николаевской региональной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании Украины выиграла Анастасия Тимановская. В конце 2017 года менеджером филиала НОТУ в Николаевской области стала Ирина Билоус. Стоит отметить, что филиал НОТУ в Николаевской области «Николаевская региональная дирекция» включает в себя телеканал «Николаев» и радио «Николаев».