«Місто для людей - Миколаїв» отчиталась о готовности домов к отопительному сезону

Компания «Місто для людей - Миколаїв» рассказала о том, как проходит подготовка к отопительному сезону и с какими проблемами сталкиваются сотрудники компании ежедневно.

Об этом сообщает пресс-служба МДЛМ.

Наша команда в усиленном режиме проводит подготовку к новому отопительному сезону: работы проводятся в рабочие и выходные дни, как сотрудниками «Місто для людей - Миколаїв», так и задействованными для этого подрядными организациями. Наши специалисты меняют запорную арматуру, участки трубопроводов центрального отопления, проводят сварочные работы, подготовку элеваторных узлов, проверяют гидравлику внутридомовых систем, а также изоляцию. После этого все объекты проходят проверку теплоснабжающими организациями.

В ходе проведения работ наши сотрудники столкнулись по ряду домов с такими проблемами, как: отсутствие участков трубопроводов, которые были просто вырезаны; отсутствие запорной арматуры; пришедшие в негодность элементы ц/о; часто трубопроводы находятся в очень плохом состоянии.

Кроме этого, бригады работников часто попросту не допускают в подвальные помещения, что существенно усложняет подготовку.

«Мы работаем круглосуточно, чтобы в домах николаевцев вовремя включили отопление. На сегодняшний день к отопительному сезону готово 95% домов», - сообщил Анатолий Быценко.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании.