Не нравится мэр – изберете другого

НО НЕ МЕШАЙТЕ ЕМУ РАБОТАТЬ!

Я долго думал, как отнестись к тем нелицеприятным событиям, которые произошли на предпоследней сессии Николаевского городского совета, стоит ли вспоминать о них лишний раз. И решил: промолчать нельзя. Убежден, что из этих событий мы должны сделать определенные выводы.

Конечно, произошедшее «экскрементометание» это не только наша беда. В столице совсем недавно депутата Киевсовета облили зеленкой, а буквально на днях на двух нардепов в том же Киеве выплеснули целое ведро с нечистотами. В других городах лили зеленку, кефир и клей, кидали в контейнеры для бытовых отходов и сверху посыпали мусором, поливали краской, а в Херсоне женщину, секретаря горсовета, изуродовали кислотой, причинив ей увечья, из-за которых она уже несколько месяцев проходит курс лечения в больнице.

Причина происходящего – нигилизм и вседозволенность, полное пренебрежение законом и нормами человеческой морали, наплевательское к ним отношение. И если «мусорную люстрацию» еще хоть как-то можно оправдать – люди жаждали справедливости и, не получив ее, действовало стихийно, по-варварски, то остальное – это уже прямой путь к анархии и судам Линча.

Безусловно, с общественными активистами нужно считаться. Это, как правило, люди со своим мнением, активной и принципиальной жизненной позицией. Да, к ним нужно прислушиваться, с ними нужно работать, они являются выразителями мнения определенной части общины. Но не всей. У одних одно мнение, у других – другое, у третьих – третье. Это нормально.

Как разобраться в целом водовороте мнений? Для этого в демократическом обществе, каковым мы себя позиционируем, существует институт выборов – всеобщих, честных, с равным правом для каждого избираться и быть избранным.

Поэтому любой из общественников мог пойти на выборы, отстаивать свои убеждения, свою точку зрения. Если она совпадает с настроениями и убеждениями большинства – за таких кандидатов проголосуют, и они станут депутатами местных и региональных советов, городскими головами, депутатами парламента. И, попав в органы законодательной власти и местного самоуправления, станут легитимными выразителями чаяний своих избирателей.

Не избрали вас – извините, значит, большинство вам не поверило.

Депутатов нашего горсовета можно воспринимать как угодно. Их 54 человека и это разные, порой просто не совместимые друг с другом люди. Фактически это электоральный срез общества. Кто-то примазался к определенной политической силе, попал в орган городского самоуправления совершенно случайно и до сих пор не знает, что ему там делать. Кто-то пришел решить свои личные вопросы, разбогатеть, занять должность большого чиновника или директора коммунального предприятия.

Но ведь пришли и те, кто действительно является профессионалом, кто реально работает на благо общины. Им оказали доверие николаевцы, их избиратели. Есть депутаты, работающие уже много созывов, которых прекрасно знают, которым на каждых выборах отдают свой голос. Эти люди определяют судьбу города, перспективы его развития – экономического, социального, инфраструктурного, культурного, да какого угодно!

Есть депутаты и хорошие, и плохие – каждый волен дать им свою оценку. Но они пришли не сами – их избрали, и они должны решать вопросы своих избирателей, в том числе и самих же общественников. Депутаты общаются с людьми на округах, к каждому из них можно придти на прием. Если же на вашем округе депутат бездельник и не работает с избирателями – ни сам, ни его помощники, – есть и другие варианты: депутатские комиссии, фракции, общественные слушания, секретарь и исполнительные органы городского совета, наконец, общественно-экспертный совет при мэрии, состоящий, по сути, из тех же самых общественников – квалифицированных, общепризнанных специалистов и экспертов в той или иной отрасли. Обращайтесь к ним, работайте с ними, доводите свою точку зрения, доказывайте, убеждайте. Но делайте это этично и конструктивно.

К сожалению, вместо такого, законного и разумного пути, у нас сорвали сессию горсовета. И ведь сорвали не просто сессию – был нанесен удар по жизнедеятельности города, по нормальному функционированию сложнейшего механизма городского хозяйства. Именно так это и выглядело.

На предыдущей сессии на первом плане у нас стояли вопросы справедливого перераспределения бюджета – на зарплаты учителям, материальное обеспечение нужд учебных заведений, структур коммунального хозяйства. А главное, стоял еще и вопрос обеспечения медицинской сферы, вопрос жизни и смерти для некоторых горожан. Это я говорю безо всякого пафоса и преувеличения – дело обстояло именно так!

Чтобы избежать околополитических игрищ, мы договорились в первую голову рассмотреть вопрос закупки жизненно важных препаратов для инсулинозависимых, медикаментов для других категорий больных, вопросы по котельным лечебных учреждений, по закупке газа для отопления.

Надеюсь, что и самый безбашенный дурак поймет: это те вопросы, которые нужно решать безотлагательно. Один из моих избирателей перед сессией обратился ко мне в отчаянии: у него осталось инсулина буквально на несколько дней. А что такое инсулинозависимые люди? Они пожизненно привязаны к инъекциям, к дорогостоящей терапии. Нет инсулина – всё, это диабетическая кома и верная смерть. Ну, ладно, какому-то количеству инсулинозависимых больных я помогу и за счет собственных средств. А остальные? Их же только в Николаеве сотни и сотни, а по всей Украине – почти 200 тысяч!

Вот почему мы хотели срочно дофинансировать эту программу – чтобы не вышло беды.

В тот злополучный день, только войдя в здание мэрии, я уже почувствовал, что готовится какая-то провокация. Иначе невозможно было объяснить, зачем здесь собрались молодые, спортивного вида люди в таком запредельном количестве. Кому была нужна эта агрессивная массовка, кто ее привел?!

А теперь поставим вопрос иначе: неужели ни у кого из этих молодых парней (заметьте, слово «титушки» я не употребляю, ведь в горсовет пришли как бы борцы за идеалы, а не продажные провокаторы) нет инсулинозависимых родственников? Наверняка есть. Так кому они хотели сделать хуже, сорвав сессию: своим же близким людям? А кто-то из их знакомых мог попасть и в городской роддом №2, где нужно решать вопрос с котельной. И что, молодые женщины должны рожать в холоде?

Выходит, они хотели не нам сделать хуже, сорвав сессию. Они, возможно, сами того не осознавая, могли сделать хуже себе и своим близким.

Теперь другая сторона медали. У нас есть правоохранительные органы. Неужели они были не в состоянии провести профилактическую работу, чтобы заранее предотвратить правонарушения? Если кто-то хочет идти на сессию, чтобы озвучить животрепещущий вопрос – милости просим. Но если в зал ломится агрессивно настроенная толпа, тут уж явно нужно принимать эффективные меры, чтобы не допустить провокаций и беспорядков.

В такой ситуации я вынужден потребовать и от городского головы, и от аппарата горсовета, и, самое главное, от компетентных органов: пожалуйста, обеспечьте нам нормальную, безопасную рабочую обстановку. Ведь когда рассматривались проекты решений горсовета, касающиеся той же полиции, мы всегда шли навстречу – и по служебным автомобилям, и по опорным пунктам, и по квартирам, и по другим насущным нуждам людей в погонах. Почему же тогда они не могут обеспечить нам возможность нормально работать? Надеюсь, что из позорного случая, произошедшего на последней сессии, они сделают для себя необходимые выводы.

Признаю, что и не все депутаты ведут себя как следует. Демонстративно размахивать пистолетом перед сессионным залом недопустимо. Если у тебя есть разрешение на оружие, то используй его для самообороны в случае реальной угрозы жизни, а не для запугивания сопливых юнцов-хулиганов, бегающих, уж простите меня за прямолинейность, сжимая какашки в руках. Нельзя так себя вести! Раньше депутатов было почти вдвое больше, но таких случаев не было.

И вот еще о чем я хочу сказать. Если у кого плохая память, то могу напомнить, что когда велась речь об импичменте мэру, когда затевались откровенные закулисные «договорняки» – где посулами, а где угрозами, – я с первого дня стоял на твердой позиции, и не из-за того, что городской голова мне кум, друг или сват – вовсе нет! Я исходил из опыта прожитых лет и понимал, что любые интриги, любые кадровые потрясения пойдут только во вред городу. И именно потому пошел вопреки настроениям большинства депутатского корпуса, заявив следующее: если есть ошибки, давайте вместе их исправлять. Но не нужно размахивать кадровой дубиной!

Мэрами не рождаются, ими становятся. Становятся, благодаря команде, благодаря депутатскому корпусу. Мы должны консолидироваться вокруг мэра. Да, он был неправ, я не раз по делу критиковал его, просмотрите хотя бы мои прежние статьи, посты на этом блоге.

Да, плохо, что мэр пришел к власти без опытной и сплоченной команды, что не раз колебался и совершал ошибки, принимая те или иные решения, в том числе кадровые. Но нужно понимать одно – его избрал народ, и хотим мы того или нет, с законно избранным мэром законно избранный горсовет просто обречен работать вместе. А если городской голова вам не нравится – на следующих выборах избирайте другого. Такое право у вас есть, и вы всегда сможете им воспользоваться.

Думаю, у нашего мэра большой потенциал и большое политическое будущее. Главное для него – надежная, профессиональная команда, поддержка депутатов и чиновников, умение слышать избирателей и мужество для того, чтобы признавать и исправлять свои ошибки, которых у него, к сожалению, немало. Ведь, как известно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Вот, скажите, что нам дал импичмент? Как любой честолюбивый человек, добивающийся справедливости, мэр защищал свои законные интересы в суде, вынужденно тратил время не на решение городских проблем, а на то, чтобы разобраться в хитросплетениях юридической казуистики. Ситуация в городе была пущена на самотек, пошла неразбериха во власти, принимались неоправданные решения, катастрофически терялось драгоценное время. И разве кто-то от этого выиграл?

Мы могли спокойно решать вопросы по тем же ЖЭКам и управляющим компаниям, по ремонту дорог, по подготовке к зиме. Но вместо этого потеряли семь месяцев. И сами в этом виноваты – каждый из нас. А теперь, когда нужно быстро решать массу накопившихся проблем, нам, городским депутатам, еще и срывают сессии.

Произошедшее должно стать холодным душем, уроком для всех. Больше такого допускать нельзя. А те из депутатов, кто хочет сорвать целенаправленную работу городского совета, поверьте, просто занимают чужое место.