Теракт в керченском колледже: В оккупированном Крыму прощаются с погибшими

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В пятницу, 19 октября, в оккупированном Крыму прощаются с погибшими в результате теракта в колледже в Керчи

Как известно, 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.

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13:17 По данным Минздрава оккупированного Крыма, по состоянию на 19 октября, всем пострадавшим в политехническом колледже Керчи, которые находятся на лечении в крымских больницах, «оказывается медицинская помощь в полном объеме».

Их состояние врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести, но стабильное.

«Одна девушка остается в городской больнице Керчи, ее состояние средней степени тяжести. 4 человека – трое молодых людей и девушка с состоянием средней степени тяжести находятся в Ленинской центральной районной больнице. Еще один пострадавший – 18-летний молодой человек – проходит лечение в республиканской больнице им. Семашко – состояние средней степени тяжести», – говорится в сообщении.

В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6 получают лечение 6 пострадавших в Керчи. Пациентам от 18 до 28 лет. У них диагностированы травмы средней степени тяжести. Большая их часть будет выписана на амбулаторное лечение в течение ближайших 10-14 дней, отметили в Минздраве Крыма.

Восемь детей (возраст от 15 до 17 лет, 5 девушек и 3 юношей) были госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Все они были прооперированы, некоторые не один раз. Состояние трех детей остается тяжелым, пятерых – средней степени тяжести.

12:22 В сети также появился фрагмент общения отца Владислава Рослякова с журналистами.  

- Хомячками, декоративными крысами занимался, машинками, когда ребенком был... Мне сказали, что он застрелился. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать… Хоть и мертвый - я его люблю. Он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем, - рассказал он.

12:20 Следственный комитет РФ опубликовал оперативное видео из колледжа в Керчи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи подробно изучили каждое помещение корпуса учебного учреждения, где произошли взрыв и стрельба, а также возможные мотивы преступника. По версии Следкома России, взрыв и стрельбу в колледже устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который «покончил с собой». Взрыв произошел днем в среду 17 октября в Керченском политехническом колледже. Национальный антитеррористический комитет (НАК) России утверждает, что в политехническом колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.​

12:00 Как сообщает Керчь.ФМ, с 9:50 начали приносить закрытые гробы с погибшими, среди них также мусульманин - его будут хоронить в Горностаевке. Всего на площади 17 погибших. Самого же Рослякова, который устроил теракт, будут хоронить через 2 недели. На площади находятся полиция, МЧС, Росгвардия, медики и студенты из медколледжа, ОМОН и другие службы. Прибыл и самопровозглашенный «глава» Крыма Аксенов.

В то же время РИА Новости пишет, что рядом с гробами стоят красные столы, накрытые бордовой материей, на каждом – фотография и указатель с именем покойного. Проходит прощание с 17-ю жертвами массового убийства: Владиславом Вердибоженко, Руденом Джураевым, Алексеем Лавриновичем, Анастасией и Светланой Баклановыми, Ксенией Болдиной, Ларисой Кудрявцевой, Людмилой Устенко, Александром Моисеенко, Дарьей Чегерест, Данилом Пилипенко, Владиславом Лазаревым, Русланом Лысенко, Алиной Керовой, Анной Журавлевой, Романом Карымовым, Сергеем Степаненко.

 

Виолетта Чех

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