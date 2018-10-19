Сегодня в Николаевской области возможны перебои в работе спецлинии «102»

Полиция Николаевской области предупреждает о возможных перебоях в работе спецлинии «102».

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В пятницу, 19 октября, ориентировочно с 12:30 до 13:30 из-за возможных временных перебоев в работе спецлинии «102», гражданам предлагают обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции My Pol:

Центральный отдел полиции ГУНП: 53-12-71 Ингульский отдел полиции ГУНП: 53-13-39, 21-61-11 Заводской отдел полиции ГУНП: 53-13-31, 34-11-98 Корабельный отдел полиции ГУНП: 53-13-35, 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02 Витовский отделения полиции Корабельного отдела полиции ГУНП: 53-13-29, 44-68-58 Баштанский отдел полиции ГУНП: 53-13-08, (05158) 2-71-56 Братский отдел полиции ГУНП: 53-13-17, (05131) 9-12-54 Арбузинское отделение полиции Братского отдела полиции ГУНП:53-13-06, (05132) 3-12-59 Еланецкое отделение полиции Братского отдела полиции ГУНП: 53-13-27, (05159) 9-14-47 Вознесенский отдел полиции ГУНП: 53-13-21, (05134) 3-31-51 Веселиновское отделение полиции Вознесенского отдела полиции:53-13-19, (05163) 2-11-34, 2-11-26 Новоодесское отделение полиции Вознесенского отдела полиции ГУНП: 53-13-45, (05167) 2-13-02 Врадиевский отдел полиции ГУНП: 53-13-23, (05135) 9-14-32, 9-11-35 Доманевское отделение полиции Врадиевского отдела полиции ГУНП: 53-13-25, (05152) 9-14-32 Кривоозерское отделение полиции Врадиевского отдела полиции ГУНП: 53-13-37, (05133) 2-25-73 Новобугский отдел полиции ГУНП: 53-13-43, (05151) 9-16-61 Казанковское отделение полиции Новобугского отдела полиции ГУНП:53-13-33, (05164) 9-15-09 Очаковский отдел полиции ГУНП: 53-14-01, (05154) 2-26-66 Березанское отделение полиции Очаковского отдела полиции ГУНП: 53-13-10, (05153) 2-13-67 Николаевское отделение полиции Очаковского отдела полиции ГУНП: 53-13-41, (0512) 48-05-02 Первомайский отдел полиции ГУНП: 53-14-02, (05161) 7-52-02 Южноукраинское отделение полиции Первомайского отдела полиции ГУНП: (05136) 4-58-00 Снигиревский отдел полиции ГУНП: 53-13-49, (05162) 3-13-38 Березнеговатское отделение полиции Снигиревского отдела полиции ГУНП: 53-13-15, (05168) 9-13-02.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области начал работу сервис «Поиск детей» – смс с приметами будут приходить только абонентам Киевстар.