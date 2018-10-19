США предложили передать Украине фрегаты – в ВМС подсчитывают, во сколько обойдется их эксплуатация и ремонт

Руководство США направило через военного атташе посольства Соединенных Штатов Америки письмо в адрес Министерства обороны Украины о предоставлении военно-технической помощи Вооруженным Силам Украины, в том числе для Военно-морских Сил ВС Украины.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Украинский милитарный портал.

В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа «Oliver Hazard Perry», которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы «Избыточное имущество» (Excess Defense Article).

Позже предложение передать корабли подтвердил Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко изданию theБабель:

«С предложением передать корабли Украины к нам обратилось посольство США, я только вчера получил письмо. Но мы пока не приняли решение, надо все просчитывать - по подготовке экипажей, во сколько обойдется их эксплуатация, ремонт », - отметил он.

Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий.

Справка:

Фрегаты типа «Oliver Hazard Perry» строились в течение 1975-2004 годов. Всего было построено 71 фрегатов на верфях в США, Испании, Австралии и Тайваня. Сейчас кроме США находятся на вооружении флотов: Турции (8 единиц), Тайваня (8 единиц), Австралии (6 единиц), Испании (6 единиц), Египта (4 единиц), Польши (2 единицы), Бахрейна (1 фрегат), Пакистан (1 фрегат).

Разрабатывались как ракетные фрегаты, что вооружались пусковыми Mk-13 для зенитных управляемых ракет SM-1MR и противокорабельными ракетами Harpoon. В связи со снятием с вооружения США ракет SM-1 в 2003 году эти пусковые были демонтированы на фрегатах ВМФ США.

В остальных вооружение этих фрегатов:76-мм артиллерийская установка OTO Melara, 20-мм зенитная артиллерийская установка Phalanx CIWS, два торпедных аппарата Mark 32 ASW (по три пусковые для торпед)

Первые корабли имели длину корпуса 135 метров, но дальнейшие были продлены на два метра, с целью увеличения габаритов ангара для размещения крупных вертолетов.

Технические характеристики этих фрегатов:

Водоизмещение: 4200 тонн Длина: 135 метров (FFG-7, FFG-9 - 27 FFG-30 - 31 FFG-34 - 35), 138,1 метров Ширина: 13,7 метров Осадка 6,7 - 7,77 метров Скорость: до 29 узлов Экипаж 219 человек Дальность плавания: до 5000 миль

Напомним, Украина договорилась с США о передаче двух патрульных судов в ноябре прошлого года. Ранее американский эксперт Глен Говард заявил, что «уже год в порту Балтимора стоят корабли класса «Айленд», ожидая, пока Украина оплатит их транспортировку в Одессу, а Украина ничего не делает». Спустя год Украина все-таки забрала у США два подаренных ей военных катера Island.