Солнечный тренд в энергетике Украины набирает обороты

К 2020 году в Украине планируют достичь 11% использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он отметил, что возобновляемые альтернативные источники энергии, которые в некоторых странах уже покрывают порядка 50% потребностей, в Украине на сегодня составляют не более 0,9%. Кардинально изменить ситуацию обещают в течение 3-х лет. Приняты «Национальный план действий по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ)» и «Энергетическая стратегия Украины до 2035 года». Оба документа гласят, что в стране доля «зеленой» электроэнергии будет расти и станет важнейшей частью энергосистемы.

Николаевщина – один из самых перспективных регионов для развития солнечной энергетики. Один из крупнейших частных инвесторов – энергетическая компания ДТЭК, рассматривает Николаевскую область для строительства солнечных электростанций в Березанском, Витовском и Новоодесском районах. В августе 2017 компания ДТЭК уже запустила в Херсонской области солнечную станцию на 10 МВт (Трифановская СЭС), а с весны 2018 года строит крупнейшую в Украине Никопольскую СЭС 200 МВт АС. Ожидается, что Никопольская солнечная станция ДТЭК, расположенная в Днепропетровской области, войдет в тройку крупнейших в Европе.

Наиболее перспективными с точки зрения размещения солнечных станций является юг Украины. Этому способствуют климатические условия региона, в частности - уровень инсоляции. Только за первое полугодие 2018 года в южных регионах страны установлена 61 новая солнечная станция (СЭС) общей мощностью 206 МВт. Всего на начало июля 2018 года мощности ВИЭ в Украине – 1733 МВт, из которых 948 МВт – это солнечные станции.

Согласно прогнозам, мировой рынок возобновляемых источников энергии достигнет 777,3 млрд. долл. в денежном выражении к 2019 году, чему, естественно, способствуют международные климатические стимулы (речь идет о достижении глобальных экологических целей, прописанных, в частности, в «Парижском соглашении», и призванных уменьшить количество вредных выбросов углерода в атмосферу). Мировые компании-лидеры как Microsoft, Intel, Apple и Google уже сейчас массово переходят на использование в своем производстве электроэнергии, вырабатываемой исключительно на «зеленых» станциях.