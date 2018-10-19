«Предложения предоставят комитетам ВР»: В Николаевском апелляционном суде вместе с главой ОГА обсудили судебную реформу

В Николаевском апелляционном суде прошла встреча в ходе которой обсудили ряд вопросов по реформе судебной системы, в частности создание нового суда.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

На этой встрече присутствовали также судьи районный судов Николаева, начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин, прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

Савченко акцентировал на том, что Николаевский апелляционный суд (бывший Апелляционный суд Николаевской области, - ПН) был сформирован первым в Украине. Также, по его словам, обсуждался вопрос ликвидации местных судов Николаевской области и создание окружных судов.

«Разработали несколько предложений, которые в дальнейшем мы предоставим судебной администрации, профильным комитетам Верховной Рады и Администрации Президента», - пишет он.

«У судей высокая миссия и высокая ответственность. Ведь каждому, кто обращается в суд, должно быть обеспечено право на справедливость. Именно в этом цель тех усилий и реформ, которые мы с вами совместно делаем. И задача любого суда - обеспечить надлежащую защиту прав и соблюдение установленных законами гарантий для украинских граждан. Это долгий и непростой путь, но бесспорно - правильный и верный», - добавил Савченко.

После чего он поблагодарил судей за работу.