В России учебный самолет Л-39 упал в Азовское море – по предварительным данным, пилоты погибли

В Краснодарском крае России случилась авиакатастрофа — потерпел крушение учебный самолет Л-39.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает «Интерфакс» .

Известно, что на борту не было боекомплекта. Самолет упал в воду. Вероятная причина падения – техническая неисправность. По данным источника агентства, летчики самолета Л-39 успели катапультироваться. Их поиском занимается поисково-спасательная группа.

В то же время источник ТАСС сообщает, что Л-39 упал в 1,5 км от берега Азовского моря. Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

Позже ТАСС со ссылкой на источники в комиссии Минобороны РФ по расследованию происшествия, написал, что пилоты погибли. При этом, по информации источника, тела пилотов не найдены и гибель экипажа пока официально не подтверждена.

«Но чудес не бывает. Место падения самолета установлено точно, там найдены обломки машины и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было», — сказал собеседник.

Он отметил, что с момента падения Л-39 прошло много времени и пилоты не смогли бы сколько часов держаться на воде.

Напомним, что 16 октября во время международных совместных учений «Чистое небо – 2018» в Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ, из 831-й бригады тактической авиации, дислоцированной под Миргородом. Катастрофа произошла около 17.00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Погибли оба пилота - погиб и украинский пилот полковник Иван Петренко, заместитель командира воздушного командования «Восток» по авиации - начальник авиации и подполковник Сэт Неринг (позывной «Джетро»). Сэт Неринг служил пилотом в 194-й боевой эскадрилье Калифорнийской воздушной национальной гвардии.