Депутаты Николаевского горсовета на сессии отвели частной фирме участок в 4 га на территории трамвайного депо под рынок

Депутаты Николаевского городского совета в ходе сессии согласовали изготовление технической документации для передачи в аренду 40 тысяч квадратных метров земли под частью территории бывшего трамвайного парка №2 частной фирме ООО «Кристмас».

Об этом сообщает корреспондент Преступности.НЕТ.

Изначально, перед формированием «пакета» депутат Светлана Таранова сообщила, что на участке по улице 8 Продольная, 2в / 7 ранее находилось трамвайное депо №2 КП «Николаевэлектротранса». Также она добавила, что сейчас там рынок частного предпринимателя, и отметила, что незачем отдавать 40 тысяч квадратных метров на частный рынок, ведь там можно было бы построить муниципальный рынок.

— Я считаю это роскошь отдавать 40 тысяч квадратных метров под рынок, который мог быть муниципальным. Это изначально и предполагалось на территории трамвайного депо №2. Часть территории была передана для организации там муниципального рынка. Со временем часть территории сдали в субаренду. Теперь вся территория уходит частному лицу, оно там будет устраивать рынок, — заявила Таранова и попросила коллег быть внимательными при голосовании.

В итоге при пакетном голосовании 30 депутатов поддержали этот вопрос. Сразу же после голосования депутат Олег Солтыс заявил, что голосование прошло в пользу «определенным группировкам» и попросил мэра Сенкевича наложить вето на указанное решение.

— Отрезали 4 гектара земли для определенных группировок в городе Николаеве. Такого беспредела я не видел еще в этом зале. 4 гектара «Николаевэлектротранса», где частная структура незаконно построила рынок. О чем идет речь? Почему мы так смело формируем пакеты и голосуем? Призываю вас наложить на это голосование вето, - потребовал Солтыс.

Городской голова отметил, что разберется с этим вопросом позже.

Напомним, что ранее в 2012 году депутаты горсовета приняли решение, которым КП «Николаевэлектротранс» отдал 5 га под рынок. После этого местные «свободовцы» выходили под мэрию с пикетом, требуя от горвласти отменить данное решение. В свою очередь заместитель городского головы Роман Васюков, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг создания коммунального рынка на территории трамвайного депо № 2, отметил, что земельный участок «Николаевэлектротранса» передается не какому-либо частному предприятию, а коммунальному - «Городское рыночное хозяйство».