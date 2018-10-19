Дети, люди, середина осени

Неделя оказалась на редкость длинной, несмотря на малое количество рабочих дней. Отпраздновали, посчитали убытки, нанесенные городу «благодарными» горожанами, послушали доклад о ремонте канализационного коллектора, узнали о теракте в Керчи, прослезились.

Решила я поднабраться новостей из народа и поездить в трамваях. В один из дней захожу в вагон, а там ругань стоит и до мордобоя доходит. Ну, как до мордобоя: просто один очень пьяный человек решил пристать к молодым людям. Те его аккуратно толкнули. Мужик со всей дури хряпнулся об пол и стал там лежать. Мужик этот вида толстого, неопрятного, из категории «ой, меня ж никто не любит». Сердобольные люди орать начали, дескать, кровь хлещет из тела огромного, кто-то кричал, чтобы вызвали врача. Потом весь этот цирк надоел пожилому дядечке, он стал страдальца тянуть из вагона. Не стоять же трамваю на рельсах? Сразу же нашлись сочувствующие, которые пьянь толстую защищать начали. Пьянь валяется, вагон стоит, народ орет, а я возьми, да и громко крикни: «Вызываю полицию!» При слове «полиция», мужик зашевелился и сел. Никакой крови при этом на организме замечено не было. Юноши раньше времени вышли, чтобы больше не участвовать в постановке, да, и правильно сделали. Мужик потом переместился в заботливо предоставленное место, рядом уселась тетка-утешительница (у нас таких завсегда много), а мужик стал на нее фыркать. Меня обозвали наглой (ничего, я привыкла) и все поехали дальше.

На следующий день уступаю место пожилой женщине. Она не успевает сделать шаг, как на освободившееся место дядя запихивает своего великовозрастного сынка. В таких случая я просто теряю дар речи. Захотелось за уши оттаскать обоих. Но, опять же, не знаешь, как поведет себя толпа. Ведь, снова наглой обзовут.

Иду мимо областной детской больницы. Солнце светит, погода отличная. Везде стоят упитанные мамки с грудными детьми, общаются исключительно матными словами. У каждой в руках по сигарете и по младенцу. Их мужья-дрыщи суетятся возле своих старых машин. А, может, не мужья? Это не важно. Важно другое: вот эти все люди собираются жить в Европе? Что они, не выросшие психологически, смогут сделать полезного для себя, для страны? Какое поколение воспитают они?

Все мы родом из детства: наши переживания, наши мысли, наши комплексы формируются еще тогда, когда мы не особо над этим задумываемся. Вы когда-нибудь наблюдали за играющими малышами? Что происходит в момент, когда кому-то из детей понравилась игрушка, а обладатель этой игрушки отдавать ее не хочет? Правильно, в ход идут кулаки и игрушка достается победившему. Ничего не меняется и тогда, когда человек вырастает. Не обязательно обладать чем-то материальным, чтобы получить в лицо. Если ты имеешь собственное мнение, за это тоже можно отгрести. Умение спорить, понимать, критически мыслить дано не каждому. Вступая в спор с идиотом, опускаешься до его уровня, но ведь надо же кому-то объяснять идиотам, что так жить нельзя. Пьяному объяснять бесполезно, не выросшему дяде с отпрыском – слишком поздно, а яжематям с их половинами не то, чтобы рано, а как-то не нужно, что ли. Вот и получаем страну Украину без адекватных думающих людей. Складывается впечатление, что все они заполонили собой существующее пространство. Депутаты эти еще со своими склоками на сессиях горсовета, дележками каких-то метров, распределением бюджетов.

Середина осени, просто надо немного потерпеть.